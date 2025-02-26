Суд признал законным заочный арест главреда «Новой газеты Европа» Мартынова

17 июля 2023 г. Минюст РФ внес в реестр нежелательных организаций BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа», зарегистрированное в Латвии. Издание было основано Мартыновым в апреле 2022 г. До этого он работал редактором отдела политики «Новой газеты». В сентябре 2022 г. Минюст включил Мартынова в реестр иностранных агентов.