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Суд признал законным заочный арест главреда «Новой газеты Европа» Мартынова

Ведомости

Мосгорсуд признал законным заочный арест главного редактора издания «Новая газета Европа» (организация признана нежелательной на территории РФ) Кирилла Мартынова (считается в России иноагентом) за организацию деятельности нежелательной организации. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на суд.

«Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе решение о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в суде.

В ноябре 2024 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Мартынова по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации). Максимальное наказание по этой части – до шести лет лишения свободы. Главного редактора издания также объявили в розыск.

17 июля 2023 г. Минюст РФ внес в реестр нежелательных организаций BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа», зарегистрированное в Латвии. Издание было основано Мартыновым в апреле 2022 г. До этого он работал редактором отдела политики «Новой газеты». В сентябре 2022 г. Минюст включил Мартынова в реестр иностранных агентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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