Суд признал законным заочный арест главреда «Новой газеты Европа» Мартынова
Мосгорсуд признал законным заочный арест главного редактора издания «Новая газета Европа»
«Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе решение о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в суде.
В ноябре 2024 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Мартынова по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации). Максимальное наказание по этой части – до шести лет лишения свободы. Главного редактора издания также объявили в розыск.
17 июля 2023 г. Минюст РФ внес в реестр нежелательных организаций BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа», зарегистрированное в Латвии. Издание было основано Мартыновым в апреле 2022 г. До этого он работал редактором отдела политики «Новой газеты». В сентябре 2022 г. Минюст включил Мартынова в реестр иностранных агентов.