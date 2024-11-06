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Главреда «Новой газеты Европа» Мартынова объявили в розыск

Ведомости

Главного редактора издания «Новая газета Европа» (BDR Novaja Gazeta-Europe, организация признана нежелательной на территории РФ) Кирилла Мартынова (считается в России иноагентом) объявили в розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Мартынова по статье об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до шести лет лишения свободы.

17 июля 2023 г. Минюст РФ внес в реестр нежелательных организаций издание BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа», зарегистрированное в Латвии. Издание было основано Мартыновым в апреле 2022 г. До этого он работал редактором отдела политики «Новой газеты».

В Генпрокуратуре заявили, что издание публикует «ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав» в России и распространяет материалы экстремистских и признанных нежелательными на территории РФ организаций.

Мартынов был внесен в реестр иноагентов в сентябре 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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