Главреда «Новой газеты Европа» Мартынова объявили в розыск
Главного редактора издания «Новая газета Европа»
Басманный суд Москвы заочно арестовал Мартынова по статье об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до шести лет лишения свободы.
17 июля 2023 г. Минюст РФ внес в реестр нежелательных организаций издание BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа», зарегистрированное в Латвии. Издание было основано Мартыновым в апреле 2022 г. До этого он работал редактором отдела политики «Новой газеты».
В Генпрокуратуре заявили, что издание публикует «ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав» в России и распространяет материалы экстремистских и признанных нежелательными на территории РФ организаций.
Мартынов был внесен в реестр иноагентов в сентябре 2022 г.