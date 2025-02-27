В Госдуме подготовят проект по защите детей от бездомных собак к 28 февраля

25 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил думскому комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства вместе с другими профильными комитетами подготовить нормы для защиты детей от нападения бездомных собак. На следующий день он попросил правительство в оперативном режиме вместе с Останиной принять участие в подготовке инициативы, чтобы 3 марта можно было обсудить ее и постараться внести на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента.