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В Госдуме подготовят проект по защите детей от бездомных собак к 28 февраля

Ведомости

Депутаты Госдумы должны подготовить законопроект по защите детей от нападения бездомных собак к 28 февраля. Об этом заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на заседании рабочего стола, передает ТАСС.

По ее словам, это необходимо, чтобы в тот же день передать инициативу на рассмотрение Совета нижней палаты парламента.

25 февраля председатель Госдумы Вячеслав  Володин на пленарном заседании поручил думскому комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства вместе с другими профильными комитетами подготовить нормы для защиты детей от нападения бездомных собак. На следующий день он попросил правительство в оперативном режиме вместе с Останиной принять участие в подготовке инициативы, чтобы 3 марта можно было обсудить ее и постараться внести на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента.

11 февраля депутаты Госдумы на закрытой части пленарного заседания затронули вопрос эффективности поправок в закон об ответственном обращении с животными, принятых в 2023 г., сообщили «Ведомостям» три собеседника в нижней палате парламента. Останина тогда назвала закон «беззубым», поскольку регионы не принимают свои законодательные акты, регулирующие численность бездомных собак. По ее мнению, нужно создать рабочую группу для доработки закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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