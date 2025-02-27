В Госдуме подготовят проект по защите детей от бездомных собак к 28 февраля
Депутаты Госдумы должны подготовить законопроект по защите детей от нападения бездомных собак к 28 февраля. Об этом заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на заседании рабочего стола, передает ТАСС.
По ее словам, это необходимо, чтобы в тот же день передать инициативу на рассмотрение Совета нижней палаты парламента.
25 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил думскому комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства вместе с другими профильными комитетами подготовить нормы для защиты детей от нападения бездомных собак. На следующий день он попросил правительство в оперативном режиме вместе с Останиной принять участие в подготовке инициативы, чтобы 3 марта можно было обсудить ее и постараться внести на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента.
11 февраля депутаты Госдумы на закрытой части пленарного заседания затронули вопрос эффективности поправок в закон об ответственном обращении с животными, принятых в 2023 г., сообщили «Ведомостям» три собеседника в нижней палате парламента. Останина тогда назвала закон «беззубым», поскольку регионы не принимают свои законодательные акты, регулирующие численность бездомных собак. По ее мнению, нужно создать рабочую группу для доработки закона.