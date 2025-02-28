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Кремль поздравил Мединского с назначением на должность главы Союза писателей

Ведомости

Союз писателей России самостоятельно с помощью голосования выбрал помощника президента и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского на пост нового главы объединения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он от имени Кремля поздравил Мединского с назначением.

«Мы поздравляем нашего коллегу с новой стезей в его работе», – заявил представитель Песков, уточнив, что Кремль и так был близок к литературе и назначение не означает дополнительное сближение с писателями.

Мединский был назначен председателем Союза писателей России, голосование за его кандидатуру прошло во время внеочередного съезда 27 февраля.

Писатель Николай Иванов, который возглавлял союз с 15 февраля 2018 г., обратился к членам правления (52 человека) с просьбой рассмотреть соответствующий вопрос. «Возникла необходимость кратно усилить наши возможности по развитию литературного процесса в стране», – тогда заявил он, отметив, что союз ни с кем не сливается и не создает никаких ассоциаций. При этом, как сказал Иванов, «предусмотрено дополнительное внимание, в том числе финансовое, со стороны государства».

В начале февраля в СМИ появились публикации о том, что Мединский может возглавить Союз писателей. Комментируя эти сообщения, Иванов заявил, что в возможном избрании Мединского председателем нет «ничего сверхнеожиданного», поскольку помощник президента является членом союза, подчиняется его уставу и «имеет такие же равные права и обязанности, как и другие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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