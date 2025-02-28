Кремль поздравил Мединского с назначением на должность главы Союза писателей

Писатель Николай Иванов, который возглавлял союз с 15 февраля 2018 г., обратился к членам правления (52 человека) с просьбой рассмотреть соответствующий вопрос. «Возникла необходимость кратно усилить наши возможности по развитию литературного процесса в стране», – тогда заявил он, отметив, что союз ни с кем не сливается и не создает никаких ассоциаций. При этом, как сказал Иванов, «предусмотрено дополнительное внимание, в том числе финансовое, со стороны государства».