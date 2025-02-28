Кремль поздравил Мединского с назначением на должность главы Союза писателей
Союз писателей России самостоятельно с помощью голосования выбрал помощника президента и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского на пост нового главы объединения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он от имени Кремля поздравил Мединского с назначением.
«Мы поздравляем нашего коллегу с новой стезей в его работе», – заявил представитель Песков, уточнив, что Кремль и так был близок к литературе и назначение не означает дополнительное сближение с писателями.
Мединский был назначен председателем Союза писателей России, голосование за его кандидатуру прошло во время внеочередного съезда 27 февраля.
Писатель Николай Иванов, который возглавлял союз с 15 февраля 2018 г., обратился к членам правления (52 человека) с просьбой рассмотреть соответствующий вопрос. «Возникла необходимость кратно усилить наши возможности по развитию литературного процесса в стране», – тогда заявил он, отметив, что союз ни с кем не сливается и не создает никаких ассоциаций. При этом, как сказал Иванов, «предусмотрено дополнительное внимание, в том числе финансовое, со стороны государства».
В начале февраля в СМИ появились публикации о том, что Мединский может возглавить Союз писателей. Комментируя эти сообщения, Иванов заявил, что в возможном избрании Мединского председателем нет «ничего сверхнеожиданного», поскольку помощник президента является членом союза, подчиняется его уставу и «имеет такие же равные права и обязанности, как и другие».