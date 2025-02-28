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В МВД рассказали о депортации 607 иностранных граждан с начала 2025 года

Ведомости

С начала 2025 г. в отношении 607 иностранных граждан было принято решение о депортации, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Решение о сокращении сроков временного пребывания принято в отношении более 2500 мигрантов, 477 из которых не прошли дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.

Сотрудники МВД с января провели более 18 000 мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства. Большинство проверок прошли в Московском регионе и Санкт-Петербурге.

19 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров призвал ужесточить контроль за поведением мигрантов, но не вводить для них визовый режим. По его словам, ужесточение визового режима для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии не отвечает долгосрочным интересам России и недавние меры, которые начали применяться по отношению к мигрантам, нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград для трудовой миграции.

В 2024 г. суды выдворили из России на 34% больше мигрантов, чем в 2023 г., решения были приняты в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях, сообщала председатель Верховного суда Ирина Подносова. Она также отметила, что на 31% год к году выросло число дел о нарушениях в области защиты государственной границы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ.

5 февраля в России установлен миграционный режим высылки. Согласно одному из подписанных президентом РФ законов, МВД разрешается выдворять мигрантов, находящихся в стране без законных оснований, без решения суда – прежде это было в компетенции только суда и погранслужбы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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