Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары дала признательные показания
Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены внучка дала признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Свои показания, по данным ведомства, фигурантка подтвердила на месте преступления. Еще она сообщила, что у нее был соучастник, который сейчас объявлен в розыск. Женщина призналась, что совершила убийство родственников из корысти.
«Обвиняемая пояснила, что отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре», – пояснили в СК.
Сейчас обвиняемой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Также в отношении нее возбудили еще одно уголовное дело – по статье «мошенничество в крупном размере». Речь идет о ее действиях с машиной, принадлежавшей бабушке.
Продолжаются судебные экспертизы. Эксперты ранее обнаружили в квартире частицы сосудов и мышечной ткани, которые принадлежали потерпевшим. Кровь погибших нашли и на обуви обвиняемой.
О смерти бывшего градоначальника Самары стало известно 5 февраля. А 6 февраля внучка Тархова была арестована по подозрению в преступлении. Ей грозит до 20 лет колонии по статье УК за убийство двух лиц.
Следователи 7 февраля сообщали, что женщина нигде не работала, квартиру в центре города ей снимали бабушка с дедушкой. Пояснялось, что внучка заранее купила строительную пилу и канистры с химическим средством.