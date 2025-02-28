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Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары дала признательные показания

Ведомости

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены внучка дала признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Свои показания, по данным ведомства, фигурантка подтвердила на месте преступления. Еще она сообщила, что у нее был соучастник, который сейчас объявлен в розыск. Женщина призналась, что совершила убийство родственников из корысти.

«Обвиняемая пояснила, что отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре», – пояснили в СК.

Сейчас обвиняемой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Также в отношении нее возбудили еще одно уголовное дело – по статье «мошенничество в крупном размере». Речь идет о ее действиях с машиной, принадлежавшей бабушке.

Продолжаются судебные экспертизы. Эксперты ранее обнаружили в квартире частицы сосудов и мышечной ткани, которые принадлежали потерпевшим. Кровь погибших нашли и на обуви обвиняемой.

О смерти бывшего градоначальника Самары стало известно 5 февраля. А 6 февраля внучка Тархова была арестована по подозрению в преступлении. Ей грозит до 20 лет колонии по статье УК за убийство двух лиц.

Следователи 7 февраля сообщали, что женщина нигде не работала, квартиру в центре города ей снимали бабушка с дедушкой. Пояснялось, что внучка заранее купила строительную пилу и канистры с химическим средством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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