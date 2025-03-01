«РИА Новости»: средняя зарплата в 11 регионах превысила 100 000 рублей

«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали в январе, что дефицит рабочей силы сохранится в 2025 г., что поддержит увеличение зарплат. При этом рост замедлится после значимого скачка окладов в прошлом году. Большинство из них считают, что рост в реальном выражении (с коррекцией на инфляцию) замедлится до 4%, в то время как в 2024 г. он мог составить 8%.