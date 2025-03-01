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«РИА Новости»: средняя зарплата в 11 регионах превысила 100 000 рублей

Ведомости

Средняя зарплата россиян в 2024 г. превысила в 11 регионах 100 000 руб. в месяц, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Статистика рассчитывается на основе данных о ежемесячных выплатах до вычета налогов и включая премии, учитываются доходы всех сотрудников компаний.

Самые высокие зарплаты отмечаются на Чукотке – 185 000 руб., в Ямало-Ненецком автономном округе – 164 000 руб. и Москве – 162 000 руб. Также ежемесячные выплаты превышали 100 000 руб. в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Сахалинской и Магаданской областях, а также в Мурманской области и Санкт-Петербурге, Якутии и Камчатском крае.

В Московской области средняя зарплата составила 98 800 руб., в Красноярском крае – 93 600 руб. Зарплаты при этом выросли во всех регионах. В среднем по стране показатель составил 88 000 руб. в месяц (рост на 19% относительно 2023 г.). Самая низкая средняя зарплата по стране была отмечена в Ингушетии – около 40 000 руб.

Президент России Владимир Путин в январе на заседании попечительского совета МГУ удивился размеру средней зарплаты в Москве. Тогда мэр города Сергей Собянин сообщил, что она составляет 140 000–160 000 руб., на что Путин ответил: «Да ладно? Больше». Правительство Москвы прогнозировало, что к 2027 г. средняя зарплата москвичей превысит 200 000 руб.

Как отмечали в Росстате 28 февраля, в Москве самые высокие зарплаты зафиксированы в добыче полезных ископаемых (457 200 руб.), финансовом секторе и страховании (341 100 руб.), IT (249 500 руб.), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (194 900 руб.). Средняя зарплата по городу составила 162 100 руб.

«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали в январе, что дефицит рабочей силы сохранится в 2025 г., что поддержит увеличение зарплат. При этом рост замедлится после значимого скачка окладов в прошлом году. Большинство из них считают, что рост в реальном выражении (с коррекцией на инфляцию) замедлится до 4%, в то время как в 2024 г. он мог составить 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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