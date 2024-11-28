Зарплаты россиян стали расти после спада в конце лета

Номинальная зарплата россиян в III квартале составила 83 891 руб., говорится в докладе «Социально-экономическое развитие России», который ежемесячно публикует Росстат. Сумма на 3% ниже той, что была зафиксирована по итогам II квартала (86 495 руб.), но по сравнению с итоговыми подсчетами за I квартал (80 582 руб.) – на 4% выше. Рост в годовом выражении составил 17,8%, причем реальная зарплата за то же время увеличилась только на 8,1%.