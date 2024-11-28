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Зарплаты россиян стали расти после спада в конце лета

Высокая ключевая ставка охладит динамику, полагают эксперты
Яков Тимаков
Евгений Разумный / Ведомости

Номинальная зарплата россиян в III квартале составила 83 891 руб., говорится в докладе «Социально-экономическое развитие России», который ежемесячно публикует Росстат. Сумма на 3% ниже той, что была зафиксирована по итогам II квартала (86 495 руб.), но по сравнению с итоговыми подсчетами за I квартал (80 582 руб.) – на 4% выше. Рост в годовом выражении составил 17,8%, причем реальная зарплата за то же время увеличилась только на 8,1%.

Более подробно Росстат проанализировал данные за сентябрь. В этом месяце среднемесячные номинальные зарплаты достигли отметки 84 324 руб. – сумма больше результата за август (82 218 руб.), но остались скромнее июльских и июньских итогов (85 017 руб. и 89 145 руб. соответственно). Изменение в расчете год к году также составило +17,8%, и немногим увереннее рост реальных зарплат за тот же период, если сопоставлять динамику с квартальной – 8,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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