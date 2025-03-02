Трем фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» смягчили наказание
Восьмой кассационный суд смягчил наказание трем фигурантам дела о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Наказание смягчили экс-начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, строительная компания которого была ответственна за реконструкцию ТРЦ. На сколько и в какой части смягчено наказание, в материалах дела не раскрывается.
В декабре 2021 г. Центральный районный суд Кемерова приговорил Чередниченко к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 70,5 млн руб. по статьям получение взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд приговорил Комкову к 18 годам колонии общего режима и обязал ее выплатить 80 млн руб. по обвинению в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Комковой также запретили занимать должности на госслужбе сроком на 12 лет. Ее сына приговорили к 10 годам колонии.
23 ноября 2024 г. бывший совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу условно-досрочно. В октябре 2022 г. суд приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима и обязал выплатить 21 млн руб. штрафа. Затем штраф был увеличен до 70 млн руб. По версии следователей, Вишневский в 2013–2014 гг. дал 7 млн руб. Комковой. Взамен он ожидал бездействия при реконструкции ТРЦ. В результате работы в торговом центре выполнялись с многочисленными нарушениями. По данным СК, в 2016 г. бизнесмен покинул Россию и скрылся от следствия. Его задержали в Польше в марте 2019 г. и через год экстрадировали в Россию.
Трагедия в «Зимней вишне» произошла в Кемерове 25 марта 2018 г. Пожар вспыхнул на верхнем этаже, где располагались кинозалы. Погибли 60 человек, включая 37 детей, которые задохнулись от дыма в кинотеатре. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии СК, возгорание возникло из-за замыкания электропроводки на четвертом этаже здания.