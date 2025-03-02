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Трем фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» смягчили наказание

Ведомости

Восьмой кассационный суд смягчил наказание трем фигурантам дела о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Наказание смягчили экс-начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, строительная компания которого была ответственна за реконструкцию ТРЦ. На сколько и в какой части смягчено наказание, в материалах дела не раскрывается.

В декабре 2021 г. Центральный районный суд Кемерова приговорил Чередниченко к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 70,5 млн руб. по статьям получение взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд приговорил Комкову к 18 годам колонии общего режима и обязал ее выплатить 80 млн руб. по обвинению в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Комковой также запретили занимать должности на госслужбе сроком на 12 лет. Ее сына приговорили к 10 годам колонии.

23 ноября 2024 г. бывший совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу условно-досрочно. В октябре 2022 г. суд приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима и обязал выплатить 21 млн руб. штрафа. Затем штраф был увеличен до 70 млн руб. По версии следователей, Вишневский в 2013–2014 гг. дал 7 млн руб. Комковой. Взамен он ожидал бездействия при реконструкции ТРЦ. В результате работы в торговом центре выполнялись с многочисленными нарушениями. По данным СК, в 2016 г. бизнесмен покинул Россию и скрылся от следствия. Его задержали в Польше в марте 2019 г. и через год экстрадировали в Россию.

Трагедия в «Зимней вишне» произошла в Кемерове 25 марта 2018 г. Пожар вспыхнул на верхнем этаже, где располагались кинозалы. Погибли 60 человек, включая 37 детей, которые задохнулись от дыма в кинотеатре. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии СК, возгорание возникло из-за замыкания электропроводки на четвертом этаже здания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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