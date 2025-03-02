Трем фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» смягчили наказание

23 ноября 2024 г. бывший совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу условно-досрочно. В октябре 2022 г. суд приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима и обязал выплатить 21 млн руб. штрафа. Затем штраф был увеличен до 70 млн руб. По версии следователей, Вишневский в 2013–2014 гг. дал 7 млн руб. Комковой. Взамен он ожидал бездействия при реконструкции ТРЦ. В результате работы в торговом центре выполнялись с многочисленными нарушениями. По данным СК, в 2016 г. бизнесмен покинул Россию и скрылся от следствия. Его задержали в Польше в марте 2019 г. и через год экстрадировали в Россию.