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Бывший совладелец «Зимней вишни» Вишневский вышел на свободу по УДО

Ведомости

Бывший совладелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский вышел на свободу условно-досрочно. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Вадима Трифонова.

Решение об освобождении Вишневского по УДО от дальнейшего отбывания восьмилетнего срока наказания принял Кировский райсуд Томска. По данным защиты, Томский облсуд не удовлетворил жалобу прокуратуры на данное решение.

Вишневский отбывал заключение в ИК-4 в Томске, уточняет агентство. В январе ему смягчили наказание и перевели в исправительный центр.

В октябре 2022 г. Центральный райсуд Кемерова приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима и обязал выплатить 21 млн руб. штрафа. Затем суд апелляционной инстанции увеличил штраф до 70 млн руб., сообщало «РИА Новости».

По версии следователей, Вишневский в 2013–2014 гг. дал 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. За эти деньги он ожидал бездействия при реконструкции «Зимней вишни». В результате работы в торговом центре выполнялись с многочисленными нарушениями, в том числе в области пожарной безопасности.

По данным Следственного комитета (СК), в 2016 г. бизнесмен покинул Россию и скрылся от следствия. Его задержали в Польше в марте 2019 г. и через год экстрадировали в Россию.

Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла в Кемерове 25 марта 2018 г. Пожар вспыхнул на верхнем этаже, где располагались кинозалы. Погибли 60 человек, 37 из них – дети, которые задохнулись от дыма в кинотеатре. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии СК, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже здания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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