Бывшего совладельца ТЦ «Зимняя вишня» приговорили к восьми годам колонии
Центральный районный суд Кемерова приговорил бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината и совладельца ранее сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии, сообщает ТАСС.
«Признать виновным... назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – заявил судья во время оглашения приговора.
По версии следователей, Вишневский в 2013–2014 гг. дал 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. За эти деньги он ожидал бездействия при реконструкции «Зимней вишни». В результате работы в торговом центре выполнялись с многочисленными нарушениями, в том числе в области пожарной безопасности.
По данным Следственного комитета, в 2016 г. бизнесмен покинул Россию и скрылся от следствия. Его задержали в Польше в марте 2019 г. и через год экстрадировали в Россию.
Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла в Кемерове 25 марта 2018 г. Пожар вспыхнул на верхнем этаже, где располагались кинозалы. Погибли 60 человек, 37 из них — дети, которые задохнулись от дыма в кинотеатре. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии СК, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже здания.
В октябре 2021 г. суд в Кемерове признал виновными всех восьмерых фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне». Максимальный срок — 14 лет — получила бывший гендиректор компании-собственника сгоревшего ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, гендиректора «Зимней вишни» Надежду Судденок приговорили к 13,5 года лишения свободы.
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