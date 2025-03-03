Новым директором «Росизо» назначен Иван Лыкошин
Новым директором музейно-выставочного центра «Росизо» стал Иван Лыкошин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.
Ранее он работал начальником культурно-массовых мероприятий в столичном парке «Зарядье». По словам министра культуры Ольги Любимовой, Лыкошин последние пять лет руководит «Московской арт премией», также является членом Союза писателей России.
«На новом посту Иван Лыкошин сосредоточится на развитии региональных выставок центра и организации знаковых межмузейных проектов», – написала в своем Telegram-канале министр.
Образование Лыкошин, по информации «Росизо», получил на филфаке МГУ имени Ломоносова, а также в Литературном институте имени Горького в Москве. Занимался проектом Института развития интернета (ИРИ) «АРТ ПРОП» совместно с «Росизо» и Фондом развития современного искусства.
В январе прежний генеральный директор «Росизо» Ольга Галактионова, которая занимала эту позицию с 2021 г., была назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Она запомнилась тем, что под ее руководством были реализованы такие выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», «ДК СССР» и другие. Временно исполняющим обязанности генерального директора «Росизо» в январе был назначен заместитель руководителя Георгий Москвичев.