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Новым директором «Росизо» назначен Иван Лыкошин

Ведомости

Новым директором музейно-выставочного центра «Росизо» стал Иван Лыкошин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Ранее он работал начальником культурно-массовых мероприятий в столичном парке «Зарядье». По словам министра культуры Ольги Любимовой, Лыкошин последние пять лет руководит «Московской арт премией», также является членом Союза писателей России.

«На новом посту Иван Лыкошин сосредоточится на развитии региональных выставок центра и организации знаковых межмузейных проектов», – написала в своем Telegram-канале министр.

Образование Лыкошин, по информации «Росизо», получил на филфаке МГУ имени Ломоносова, а также в Литературном институте имени Горького в Москве. Занимался проектом Института развития интернета (ИРИ) «АРТ ПРОП» совместно с «Росизо» и Фондом развития современного искусства.

В январе прежний генеральный директор «Росизо» Ольга Галактионова, которая занимала эту позицию с 2021 г., была назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Она запомнилась тем, что под ее руководством были реализованы такие выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», «ДК СССР» и другие. Временно исполняющим обязанности генерального директора «Росизо» в январе был назначен заместитель руководителя Георгий Москвичев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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