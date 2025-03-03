Новым директором «Росизо» назначен Иван Лыкошин

В январе прежний генеральный директор «Росизо» Ольга Галактионова, которая занимала эту позицию с 2021 г., была назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Она запомнилась тем, что под ее руководством были реализованы такие выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», «ДК СССР» и другие. Временно исполняющим обязанности генерального директора «Росизо» в январе был назначен заместитель руководителя Георгий Москвичев.