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МВД: зачисление денег от неизвестного отправителя может быть мошенничеством

Ведомости

Если на банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть случайной ошибкой, но иногда такая уловка используется мошенниками, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Чтобы обезопасить себя от злоумышленников, в ведомстве рекомендуют следовать ряду правил. Во-первых, нужно проверить счет и убедиться, что на него действительно зачислены деньги, поскольку смс-сообщение о поступлении могло быть подделкой. Во-вторых, следует немедленно сообщить в банк о ситуации. Он должен провести проверку.

Кроме того, в МВД призывают не тратить полученные средства, пока не выяснятся все обстоятельства, так как расходование в дальнейшем может быть расценено как необоснованное обогащение.

В ведомстве также не рекомендуют самостоятельно пытаться вернуть деньги, а предоставить это банку.

«Если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема, например, с последующим шантажом в связи с переводом «террористу», – пояснили в МВД.

Также лучше сохранять все звонки и сообщения от предполагаемого отправителя. Эти данные могут понадобиться в случае разбирательств.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на сведения МВД писали, что за январь – сентябрь 2024 г. рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, составил 16% (более 564 000 преступлений). В прошлом месяце правительство внесло на рассмотрение в Госдуму комплексный законопроект по борьбе с мошенничеством, в нем предусмотрено около 30 мер.

5 марта генпрокурор Игорь Краснов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным также предложил в целях противодействия злоумышленникам увеличить срок давности по административным правонарушениям, дополнительно регламентировать продажи SIM-карт через маркетплейсы, а также повышать информированность россиян, начиная со школьной скамьи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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