МВД: зачисление денег от неизвестного отправителя может быть мошенничеством
Если на банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть случайной ошибкой, но иногда такая уловка используется мошенниками, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Чтобы обезопасить себя от злоумышленников, в ведомстве рекомендуют следовать ряду правил. Во-первых, нужно проверить счет и убедиться, что на него действительно зачислены деньги, поскольку смс-сообщение о поступлении могло быть подделкой. Во-вторых, следует немедленно сообщить в банк о ситуации. Он должен провести проверку.
Кроме того, в МВД призывают не тратить полученные средства, пока не выяснятся все обстоятельства, так как расходование в дальнейшем может быть расценено как необоснованное обогащение.
В ведомстве также не рекомендуют самостоятельно пытаться вернуть деньги, а предоставить это банку.
«Если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема, например, с последующим шантажом в связи с переводом «террористу», – пояснили в МВД.
Также лучше сохранять все звонки и сообщения от предполагаемого отправителя. Эти данные могут понадобиться в случае разбирательств.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на сведения МВД писали, что за январь – сентябрь 2024 г. рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, составил 16% (более 564 000 преступлений). В прошлом месяце правительство внесло на рассмотрение в Госдуму комплексный законопроект по борьбе с мошенничеством, в нем предусмотрено около 30 мер.
5 марта генпрокурор Игорь Краснов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным также предложил в целях противодействия злоумышленникам увеличить срок давности по административным правонарушениям, дополнительно регламентировать продажи SIM-карт через маркетплейсы, а также повышать информированность россиян, начиная со школьной скамьи.