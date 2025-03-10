МВД: зачисление денег от неизвестного отправителя может быть мошенничеством

В феврале «Ведомости» со ссылкой на сведения МВД писали, что за январь – сентябрь 2024 г. рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, составил 16% (более 564 000 преступлений). В прошлом месяце правительство внесло на рассмотрение в Госдуму комплексный законопроект по борьбе с мошенничеством, в нем предусмотрено около 30 мер.