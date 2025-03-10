СК будет просить ареста для блогера Митрошиной

Митрошина была задержана в Краснодарском крае 7 марта и позже доставлена в Москву. 9 марта ее адвокат Михаил Мушаилов сообщил ТАСС, что блогер готова сотрудничать со следствием и не представляет общественной опасности, в связи с чем защита будет просить суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.