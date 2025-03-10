СК будет просить ареста для блогера Митрошиной
Следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом Москвы об избрании в отношении блогера Александры Митрошиной, задержанной по делу о легализации денежных средств, меру пресечения, связанную с лишением свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
По версии СК, Митрошина приобрела свыше 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в столице РФ.
Ей предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. В ходе допроса блогер признала вину в полном объеме.
Митрошина была задержана в Краснодарском крае 7 марта и позже доставлена в Москву. 9 марта ее адвокат Михаил Мушаилов сообщил ТАСС, что блогер готова сотрудничать со следствием и не представляет общественной опасности, в связи с чем защита будет просить суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело в отношении Митрошиной было возбуждено в марте 2023 г. – ее обвинили в уклонении от налогов на 120 млн руб. В мае она сообщила, что погасила основной долг, а позже – оставшиеся 9 млн руб. В июле ФНС разблокировала ее счета.