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СК будет просить ареста для блогера Митрошиной

Ведомости

Следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом Москвы об избрании в отношении блогера Александры Митрошиной, задержанной по делу о легализации денежных средств, меру пресечения, связанную с лишением свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

По версии СК, Митрошина приобрела свыше 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в столице РФ.

Ей предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. В ходе допроса блогер признала вину в полном объеме.

Митрошина была задержана в Краснодарском крае 7 марта и позже доставлена в Москву. 9 марта ее адвокат Михаил Мушаилов сообщил ТАСС, что блогер готова сотрудничать со следствием и не представляет общественной опасности, в связи с чем защита будет просить суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело в отношении Митрошиной было возбуждено в марте 2023 г. – ее обвинили в уклонении от налогов на 120 млн руб. В мае она сообщила, что погасила основной долг, а позже – оставшиеся 9 млн руб. В июле ФНС разблокировала ее счета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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