Блогер Александра Митрошина задержана по делу о легализации денежных средств

Блогер Александра Митрошина задержана по делу о легализации денежных средствВ ближайшее время ее этапируют в Москву
Блогер Александра Митрошина была задержана в Краснодарском крае по делу о легализации средств, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
Уточняется, что в ближайшее время ее доставят в Москву, где следователи проведут допрос и другие необходимые следственные действия.
В ведомстве напомнили, что следственное управление по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении Митрошиной. Она подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Впоследствии она легализовала часть этих средств, приобретя недвижимость в Москве.
Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено в марте 2023 г. – ее обвинили в уклонении от налогов на 120 млн руб. Оно стало первым в череде обвинений в отношении блогеров. В мае Митрошина сообщила, что погасила основной долг, а позже – оставшиеся 9 млн руб. В июле ФНС разблокировала ее счета.
Подобные обвинения тогда предъявили и Валерии Чекалиной (Лерчек), Елене Блиновской и др. 3 марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы, штрафу в 1 млн руб. и запрету на ведение бизнеса сроком на четыре года. Чекалина находится под домашним арестом до второй половины марта.