Блогер Александра Митрошина задержана по делу о легализации денежных средств

Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено в марте 2023 г. – ее обвинили в уклонении от налогов на 120 млн руб. Оно стало первым в череде обвинений в отношении блогеров. В мае Митрошина сообщила, что погасила основной долг, а позже – оставшиеся 9 млн руб. В июле ФНС разблокировала ее счета.