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Блогер Александра Митрошина задержана по делу о легализации денежных средств

В ближайшее время ее этапируют в Москву
Анна Нараева
t.me /@mitroshinablogging
t.me /@mitroshinablogging

Блогер Александра Митрошина была задержана в Краснодарском крае по делу о легализации средств, сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Уточняется, что в ближайшее время ее доставят в Москву, где следователи проведут допрос и другие необходимые следственные действия.

В ведомстве напомнили, что следственное управление по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении Митрошиной. Она подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Впоследствии она легализовала часть этих средств, приобретя недвижимость в Москве.

Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено в марте 2023 г. – ее обвинили в уклонении от налогов на 120 млн руб. Оно стало первым в череде обвинений в отношении блогеров. В мае Митрошина сообщила, что погасила основной долг, а позже – оставшиеся 9 млн руб. В июле ФНС разблокировала ее счета.

Подобные обвинения тогда предъявили и Валерии Чекалиной (Лерчек), Елене Блиновской и др. 3 марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы, штрафу в 1 млн руб. и запрету на ведение бизнеса сроком на четыре года. Чекалина находится под домашним арестом до второй половины марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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