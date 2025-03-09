Защита Митрошиной будет просить о домашнем аресте

Митрошина продавала курсы по продвижению блога и продажам в социальных сетях, а также проводила различные форумы и тренинги. В марте 2023 г. СК возбудил против нее уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). По версии следствия, девушка с октября 2020-го по май 2022 г., работая в статусе индивидуального предпринимателя и применяя упрощенную систему налогообложения, продала курсы по образованию на сумму, которая сильно превышает допустимый лимит, и не перешла на общую систему налогообложения. Вместо этого она «со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные [аффилированные и контролируемые ею] ИП».