Защита Митрошиной будет просить о домашнем аресте
Сторона защиты блогера Александры Митрошиной, задержанной по делу об уклонении от уплаты налогов, будет просить суд назначить ей домашний арест, сообщил ТАСС ее адвокат Михаил Мушаилов. Блогер ранее признала вину, меру пресечения ей изберут 10 марта.
Мушаилов заявил, что его подзащитная в полном объеме признала вину и готова сотрудничать со следствием, она не представляет общественной опасности. «В связи с этим мы будем просить суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста», – сказал он.
Митрошина была задержана в Краснодарском крае 7 марта, на следующий день ее доставили в Москву для проведения следственных действий. Против блогера было возбуждено уголовное дело по «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере), сообщал СК. По данным следствия, Митрошина приобрела свыше 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов. Она легализовала часть средств путем покупки недвижимости в Москве.
8 марта Митрошина признала вину по делу об отмывании денежных средств. Ей изберут меру пресечения 10 марта, сообщили в управлении СК по Москве. По данным ТАСС, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении блогера под стражу.
Митрошина продавала курсы по продвижению блога и продажам в социальных сетях, а также проводила различные форумы и тренинги. В марте 2023 г. СК возбудил против нее уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). По версии следствия, девушка с октября 2020-го по май 2022 г., работая в статусе индивидуального предпринимателя и применяя упрощенную систему налогообложения, продала курсы по образованию на сумму, которая сильно превышает допустимый лимит, и не перешла на общую систему налогообложения. Вместо этого она «со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные [аффилированные и контролируемые ею] ИП».