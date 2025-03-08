Митрошина признала вину по делу об отмывании денег

Митрошина признала вину по делу об отмывании денегЕй изберут меру пресечения 10 марта
Блогер Александра Митрошина признала вину по делу об отмывании денежных средств, ей изберут меру пресечения 10 марта, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Москве.
«В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме. В понедельник [10 марта] следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения», – говорится в сообщении.
Митрошина была задержана в Краснодарском крае 7 марта. В СК сообщали, что следственное управление по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве возбудило в отношении блогера уголовное дело. Она подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Впоследствии она легализовала часть этих средств, приобретя недвижимость в Москве.
Блогера доставили в Москву 8 марта. Сейчас столичные следователи проводят с ней следственные действия, сообщили в столичном СК. Источник «Ведомостей», близкий к следствию, сообщил, что избрание меры пресечения планируется 10 марта в столичном суде. Собеседник не уточнил, какую меру Митрошиной попросят следователи.