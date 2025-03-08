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Митрошина признала вину по делу об отмывании денег

Ей изберут меру пресечения 10 марта
Ведомости

Блогер Александра Митрошина признала вину по делу об отмывании денежных средств, ей изберут меру пресечения 10 марта, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Москве.

«В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме. В понедельник [10 марта] следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения», – говорится в сообщении.

Митрошина была задержана в Краснодарском крае 7 марта. В СК сообщали, что следственное управление по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве возбудило в отношении блогера уголовное дело. Она подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Впоследствии она легализовала часть этих средств, приобретя недвижимость в Москве.

Блогера доставили в Москву 8 марта. Сейчас столичные следователи проводят с ней следственные действия, сообщили в столичном СК. Источник «Ведомостей», близкий к следствию, сообщил, что избрание меры пресечения планируется 10 марта в столичном суде. Собеседник не уточнил, какую меру Митрошиной попросят следователи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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