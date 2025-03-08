Митрошина признала вину по делу об отмывании денег

Митрошина была задержана в Краснодарском крае 7 марта. В СК сообщали, что следственное управление по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве возбудило в отношении блогера уголовное дело. Она подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).