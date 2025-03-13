Банки предложили новый механизм заморозки денег для борьбы с мошенниками

5 марта главной темой совещания президента Владимира Путина с кабмином стала борьба с мошенничеством. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что уже сейчас крупные банки отбивают свыше 99% атак на граждан. Также в силу вступил закон о самозапрете на выдачу кредитов. За первые четыре дня его действия им воспользовались более 3 млн человек. Глава ЦБ отметила, что в последнее время наблюдается тревожная тенденция: все больше случаев, когда злоумышленники используют вирусы для получения контроля над мобильным приложением банка, оставаясь при этом незамеченными. По оценкам регулятора, во второй половине прошлого года около половины всех хищений со счетов были совершены именно таким образом.