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Банки предложили новый механизм заморозки денег для борьбы с мошенниками

Ведомости

Банки выступили с инициативой замораживать деньги на счетах получателей подозрительных переводов на срок до 48 часов. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил соответствующее предложение в Банк России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Согласно предложению, банки намерены блокировать деньги на срок 24 часа для сумм от 10 до 50 000 руб. и на 48 часов – для сумм свыше 50 000 руб. Если будет установлено, что перевод был осуществлен без согласия клиента, то деньги должны быть возвращены отправителю. Если банк получит от отправителя заявление о том, что перевод был совершен без его ведома, то банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму на счете на 48 часов. Также в таких случаях планируется установить 30-дневный запрет на закрытие счета и перевод остатка средств.

Авторы инициативы поясняют, что при хищениях денег со счета главная проблема – это нехватка времени, поскольку мошенники могут мгновенно вывести украденные средства.

«Поэтому банк получателя должен также иметь возможность при выявлении или получении информации о признаках сомнительных операций блокировать счета своих клиентов, как это сейчас делают банки отправителей средств», – поясняет глава НСФР Андрей Емелин.

База данных ЦБ с информацией о мошенниках помогает предотвратить повторные кражи. Однако если счет или карта используются мошенниками впервые, они могут успеть вывести деньги до того, как информация попадет в базу данных. Инициатива может помочь ликвидировать эту уязвимость. Признаки мошеннических переводов могут включать жалобы от плательщика или его банка, а также множество операций по пополнению счета от третьих лиц за короткий промежуток времени.

5 марта главной темой совещания президента Владимира Путина с кабмином стала борьба с мошенничеством. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что уже сейчас крупные банки отбивают свыше 99% атак на граждан. Также в силу вступил закон о самозапрете на выдачу кредитов. За первые четыре дня его действия им воспользовались более 3 млн человек. Глава ЦБ отметила, что в последнее время наблюдается тревожная тенденция: все больше случаев, когда злоумышленники используют вирусы для получения контроля над мобильным приложением банка, оставаясь при этом незамеченными. По оценкам регулятора, во второй половине прошлого года около половины всех хищений со счетов были совершены именно таким образом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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