Банки предложили новый механизм заморозки денег для борьбы с мошенниками
Согласно предложению, банки намерены блокировать деньги на срок 24 часа для сумм от 10 до 50 000 руб. и на 48 часов – для сумм свыше 50 000 руб. Если будет установлено, что перевод был осуществлен без согласия клиента, то деньги должны быть возвращены отправителю. Если банк получит от отправителя заявление о том, что перевод был совершен без его ведома, то банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму на счете на 48 часов. Также в таких случаях планируется установить 30-дневный запрет на закрытие счета и перевод остатка средств.
Авторы инициативы поясняют, что при хищениях денег со счета главная проблема – это нехватка времени, поскольку мошенники могут мгновенно вывести украденные средства.
«Поэтому банк получателя должен также иметь возможность при выявлении или получении информации о признаках сомнительных операций блокировать счета своих клиентов, как это сейчас делают банки отправителей средств», – поясняет глава НСФР Андрей Емелин.
База данных ЦБ с информацией о мошенниках помогает предотвратить повторные кражи. Однако если счет или карта используются мошенниками впервые, они могут успеть вывести деньги до того, как информация попадет в базу данных. Инициатива может помочь ликвидировать эту уязвимость. Признаки мошеннических переводов могут включать жалобы от плательщика или его банка, а также множество операций по пополнению счета от третьих лиц за короткий промежуток времени.
5 марта главной темой совещания президента Владимира Путина с кабмином стала борьба с мошенничеством. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что уже сейчас крупные банки отбивают свыше 99% атак на граждан. Также в силу вступил закон о самозапрете на выдачу кредитов. За первые четыре дня его действия им воспользовались более 3 млн человек. Глава ЦБ отметила, что в последнее время наблюдается тревожная тенденция: все больше случаев, когда злоумышленники используют вирусы для получения контроля над мобильным приложением банка, оставаясь при этом незамеченными. По оценкам регулятора, во второй половине прошлого года около половины всех хищений со счетов были совершены именно таким образом.