СК: организацией теракта в «Крокусе» занимались шестеро граждан из Средней Азии

Теракт, ставший одним из крупнейших в истории страны, произошел в Красногорске вечером 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник» в концертном зале «Крокус сити холл», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Потерпевшими по делу признаны более 1700 человек.