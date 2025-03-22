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СК: организацией теракта в «Крокусе» занимались шестеро граждан из Средней Азии

Они находятся за рубежом и заочно арестованы
Ведомости

Непосредственной организацией теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске занимались шестеро граждан из Средней Азии, они завербовали четверых исполнителей нападения, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. Ее заявление приводит Telegram-канал ведомства.

Следственные действия с 19 обвиняемыми завершены, исполнители теракта были установлены и задержаны в сжатые сроки, напомнила Петренко. По ее информации, обвиняемые по делу о теракте находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела, еще ряд фигурантов находится в розыске. 

«Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», – сообщила представитель СК.

Она напомнила, что эти лица завербовали четверых исполнителей нападения – Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду. Их обучение, как отмечается, было организовано за границей. Следствие также считает, что теракт был спланирован и организован спецслужбами недружественного государства «в целях дестабилизации обстановки в России», а для его совершения были задействованы члены международной террористической организации.

В январе председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» сообщил, что в качестве обвиняемых привлечены 27 фигурантов. В феврале уголовное дело о теракте в отношении 19 фигурантов выделили в отдельное производство. Срок следствия также продлен до 22 мая 2025 г. В марте суд продлил срок содержания под стражей до 22 мая в отношении восьми фигурантов дела.

Теракт, ставший одним из крупнейших в истории страны, произошел в Красногорске вечером 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник» в концертном зале «Крокус сити холл», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Потерпевшими по делу признаны более 1700 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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