СК: организацией теракта в «Крокусе» занимались шестеро граждан из Средней Азии

СК: организацией теракта в «Крокусе» занимались шестеро граждан из Средней АзииОни находятся за рубежом и заочно арестованы
Непосредственной организацией теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске занимались шестеро граждан из Средней Азии, они завербовали четверых исполнителей нападения, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. Ее заявление приводит Telegram-канал ведомства.
Следственные действия с 19 обвиняемыми завершены, исполнители теракта были установлены и задержаны в сжатые сроки, напомнила Петренко. По ее информации, обвиняемые по делу о теракте находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела, еще ряд фигурантов находится в розыске.
«Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», – сообщила представитель СК.
Она напомнила, что эти лица завербовали четверых исполнителей нападения – Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду. Их обучение, как отмечается, было организовано за границей. Следствие также считает, что теракт был спланирован и организован спецслужбами недружественного государства «в целях дестабилизации обстановки в России», а для его совершения были задействованы члены международной террористической организации.
В январе председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» сообщил, что в качестве обвиняемых привлечены 27 фигурантов. В феврале уголовное дело о теракте в отношении 19 фигурантов выделили в отдельное производство. Срок следствия также продлен до 22 мая 2025 г. В марте суд продлил срок содержания под стражей до 22 мая в отношении восьми фигурантов дела.
Теракт, ставший одним из крупнейших в истории страны, произошел в Красногорске вечером 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник» в концертном зале «Крокус сити холл», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Потерпевшими по делу признаны более 1700 человек.