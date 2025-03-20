Суд продлил арест восьми обвиняемым в исполнении теракта в «Крокусе»
Московский городской суд удовлетворил ходатайства следствия и продлил срок содержания под стражей до 22 мая в отношении восьми фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Стало также известно, что напавшие на «Крокус сити холл» перед терактом осматривали места на Красной площади, в московской синагоге и в «Мега Белая Дача», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых.
В феврале 2025 г. уголовное дело о теракте в отношении 19 фигурантов выделили в отдельное производство. Срок следствия также продлен до 22 мая 2025 г.
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Огонь распространился на 13 000 кв. м, погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.