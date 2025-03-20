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Суд продлил арест восьми обвиняемым в исполнении теракта в «Крокусе»

Ведомости

Московский городской суд удовлетворил ходатайства следствия и продлил срок содержания под стражей до 22 мая в отношении восьми фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Стало также известно, что напавшие на «Крокус сити холл» перед терактом осматривали места на Красной площади, в московской синагоге и в «Мега Белая Дача», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых.

В феврале 2025 г. уголовное дело о теракте в отношении 19 фигурантов выделили в отдельное производство. Срок следствия также продлен до 22 мая 2025 г.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Огонь распространился на 13 000 кв. м, погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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