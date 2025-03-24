В МВД заявили о фишинге с приглашением женщин на омолаживающие процедуры
Злоумышленники распространяют в мессенджере Telegram фишинговое сообщение с приглашением женщин якобы на омолаживающие процедуры. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Ведомство опубликовало пример сообщения от мошенников. В нем неизвестные приглашают женщин от 27 до 75 лет, проживающих в Москве, на омолаживающие процедуры лица бесплатно в качестве моделей. Уточняется, что клиника косметологии якобы открыла запись на обследование на сайте. Внизу сообщения прикреплена ссылка. МВД предупредило, что это фишинг.
В МВД призвали граждан быть аккуратными при поиске медицинских услуг, поскольку в этой сфере недобросовестное предпринимательство может навредить сильнее мошенничества.
11 февраля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасного интернета, заявил, что в 2024 г. Роскомнадзор ограничил доступ почти к 70 000 страниц мошенников по решению судов и требованию Генпрокуратуры. Он уточнил, что схема с фишинговыми сайтами остается популярной у злоумышленников. В прошлом году общий ущерб россиянам от действий IT-мошенников превысил 170 млрд руб.