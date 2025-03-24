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В МВД заявили о фишинге с приглашением женщин на омолаживающие процедуры

Ведомости

Злоумышленники распространяют в мессенджере Telegram фишинговое сообщение с приглашением женщин якобы на омолаживающие процедуры. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ведомство опубликовало пример сообщения от мошенников. В нем неизвестные приглашают женщин от 27 до 75 лет, проживающих в Москве, на омолаживающие процедуры лица бесплатно в качестве моделей. Уточняется, что клиника косметологии якобы открыла запись на обследование на сайте. Внизу сообщения прикреплена ссылка. МВД предупредило, что это фишинг.

В МВД призвали граждан быть аккуратными при поиске медицинских услуг, поскольку в этой сфере недобросовестное предпринимательство может навредить сильнее мошенничества.

11 февраля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасного интернета, заявил, что в 2024 г. Роскомнадзор ограничил доступ почти к 70 000 страниц мошенников по решению судов и требованию Генпрокуратуры. Он уточнил, что схема с фишинговыми сайтами остается популярной у злоумышленников. В прошлом году общий ущерб россиянам от действий IT-мошенников превысил 170 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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