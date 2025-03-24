В МВД заявили о фишинге с приглашением женщин на омолаживающие процедуры

11 февраля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасного интернета, заявил, что в 2024 г. Роскомнадзор ограничил доступ почти к 70 000 страниц мошенников по решению судов и требованию Генпрокуратуры. Он уточнил, что схема с фишинговыми сайтами остается популярной у злоумышленников. В прошлом году общий ущерб россиянам от действий IT-мошенников превысил 170 млрд руб.