Песков: погибший военкор Прокофьева работала мужественно и профессионально
Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева, погибшая в Белгородской области, работала мужественно, талантливо и профессионально, считая своим долгом трудиться в зоне спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Первому каналу».
«Она могла спокойно работать в Москве, я знаю это, или в не менее комфортных условиях, но она посчитала своим долгом поехать туда», – сказал представитель Кремля.
Съемочная группа «Первого канала» подорвалась на украинской мине 26 марта. Прокофьева погибла, находившийся с ней оператор «Первого канала» Дмитрий Волков получил тяжелые ранения, в Минздраве сообщали о его планируемой эвакуации на лечение в Москву.
24 марта в зоне спецоперации в Луганской народной республике погибли военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует незамедлительной реакции со стороны международных институтов на убийство представителей российских СМИ. В Организации Объединенных Наций (ООН) сообщили, что не могут расследовать убийства российских журналистов без соответствующего мандата.