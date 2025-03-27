Песков: погибший военкор Прокофьева работала мужественно и профессионально

24 марта в зоне спецоперации в Луганской народной республике погибли военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует незамедлительной реакции со стороны международных институтов на убийство представителей российских СМИ. В Организации Объединенных Наций (ООН) сообщили, что не могут расследовать убийства российских журналистов без соответствующего мандата.