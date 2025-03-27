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Песков: погибший военкор Прокофьева работала мужественно и профессионально

Ведомости

Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева, погибшая в Белгородской области, работала мужественно, талантливо и профессионально, считая своим долгом трудиться в зоне спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Первому каналу».

«Она могла спокойно работать в Москве, я знаю это, или в не менее комфортных условиях, но она посчитала своим долгом поехать туда», – сказал представитель Кремля.

Съемочная группа «Первого канала» подорвалась на украинской мине 26 марта. Прокофьева погибла, находившийся с ней оператор «Первого канала» Дмитрий Волков получил тяжелые ранения, в Минздраве сообщали о его планируемой эвакуации на лечение в Москву.

24 марта в зоне спецоперации в Луганской народной республике погибли военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует незамедлительной реакции со стороны международных институтов на убийство представителей российских СМИ. В Организации Объединенных Наций (ООН) сообщили, что не могут расследовать убийства российских журналистов без соответствующего мандата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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