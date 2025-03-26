Раненного оператора «Первого канала» Волкова эвакуируют на лечение в Москву

26 марта «Первый канал» сообщил о гибели военкора телеканала Анны Прокофьевой в Белгородской области на границе с Украиной, ей было 35 лет. Находившийся с ней Волков получил тяжелые ранения. Съемочная группа подорвалась на украинской мине. Временно исполняющих обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что оператор подключен к аппарату ИВЛ, его экстренно доставляли в Курскую областную больницу.