Раненного оператора «Первого канала» Волкова эвакуируют на лечение в Москву
Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков, получивший тяжелые ранения в Белгородской области, будет эвакуирован на лечение в Москву 26 марта. Об этом рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое», – уточнил Кузнецов.
Он добавил, что врачи Курской области оказывают оператору необходимую медицинскую помощь и смогли стабилизировать его состояние. Лечение координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
26 марта «Первый канал» сообщил о гибели военкора телеканала Анны Прокофьевой в Белгородской области на границе с Украиной, ей было 35 лет. Находившийся с ней Волков получил тяжелые ранения. Съемочная группа подорвалась на украинской мине. Временно исполняющих обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что оператор подключен к аппарату ИВЛ, его экстренно доставляли в Курскую областную больницу.