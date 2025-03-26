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Раненного оператора «Первого канала» Волкова эвакуируют на лечение в Москву

Ведомости

Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков, получивший тяжелые ранения в Белгородской области, будет эвакуирован на лечение в Москву 26 марта. Об этом рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое», – уточнил Кузнецов.

Он добавил, что врачи Курской области оказывают оператору необходимую медицинскую помощь и смогли стабилизировать его состояние. Лечение координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

26 марта «Первый канал» сообщил о гибели военкора телеканала Анны Прокофьевой в Белгородской области на границе с Украиной, ей было 35 лет. Находившийся с ней Волков получил тяжелые ранения. Съемочная группа подорвалась на украинской мине. Временно исполняющих обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что оператор подключен к аппарату ИВЛ, его экстренно доставляли в Курскую областную больницу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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