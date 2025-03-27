МЧС России доставило 31 тонну гуманитарной помощи в Пакистан

Associated Press со ссылкой на официальных лиц 13 марта сообщило об освобождении всех пассажиров поезда. Reuters писал, что члены АОБ требовали у властей Пакистана освободить белуджских политических заключенных, активистов и пропавших без вести лиц, которые, по словам террористов, были похищены военными.