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МЧС России доставило 31 тонну гуманитарной помощи в Пакистан

Ведомости

Население Пакистана получило гуманитарную помощь со стороны России. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Гуманитарная операция осуществлялась по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Спецборт МЧС доставил более 31 т груза – продукты питания, в том числе детского, одежда и предметы первой необходимости.

11 марта вооруженные боевики террористической группировки «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ) взяли в заложники примерно 450 пассажиров поезда в провинции Белуджистан в Пакистане. Террористы угрожали казнить всех заложников при вмешательстве властей страны.

Associated Press со ссылкой на официальных лиц 13 марта сообщило об освобождении всех пассажиров поезда. Reuters писал, что члены АОБ требовали у властей Пакистана освободить белуджских политических заключенных, активистов и пропавших без вести лиц, которые, по словам террористов, были похищены военными.

Путин принес соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Он заявил, что Москва готова к дальнейшему наращиванию сотрудничества с пакистанскими партнерами в борьбе с проявлениями терроризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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