МЧС России доставило 31 тонну гуманитарной помощи в Пакистан
Гуманитарная операция осуществлялась по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Спецборт МЧС доставил более 31 т груза – продукты питания, в том числе детского, одежда и предметы первой необходимости.
11 марта вооруженные боевики террористической группировки «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ) взяли в заложники примерно 450 пассажиров поезда в провинции Белуджистан в Пакистане. Террористы угрожали казнить всех заложников при вмешательстве властей страны.
Associated Press со ссылкой на официальных лиц 13 марта сообщило об освобождении всех пассажиров поезда. Reuters писал, что члены АОБ требовали у властей Пакистана освободить белуджских политических заключенных, активистов и пропавших без вести лиц, которые, по словам террористов, были похищены военными.
Путин принес соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Он заявил, что Москва готова к дальнейшему наращиванию сотрудничества с пакистанскими партнерами в борьбе с проявлениями терроризма.