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ОП не поддержала законопроект о защите людей от нападений бездомных животных

Ведомости

Общественная палата России не поддержала законопроект, предполагающий усыпление бездомных животных по истечении предельного срока их содержания в приютах. Как сообщает РИА «Новости», заключение было сформировано на основе общественной экспертизы.

Эксперты указали, что значительное число нападений на людей совершают животные, имеющие владельцев. При этом законопроект предлагает отменить норму о возврате бездомных животных на прежнее место обитания после отлова, вакцинации и стерилизации (метод ОСВВ).

Законопроект, внесенный в Госдуму в конце февраля, предусматривает передачу региональным властям полномочий по установлению предельных сроков содержания животных в приютах. Владельцы приютов, согласно инициативе, будут обязаны содержать собак до этого срока, после чего их планируется умерщвлять гуманным способом. В настоящее время эвтаназия животных допускается только при неизлечимых заболеваниях или травмах, причиняющих страдания.

27 марта глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил свои меры по защите людей от собак. В числе мер – контроль над частными заводчиками, чипирование, запрет самовыгула опасных животных в общественных местах.

Также в СК предложили не возвращать в прежние места обитания бездомных животных, в отношении которых применялась программа «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» (ОСВВ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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