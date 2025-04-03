ОП не поддержала законопроект о защите людей от нападений бездомных животных

Законопроект, внесенный в Госдуму в конце февраля, предусматривает передачу региональным властям полномочий по установлению предельных сроков содержания животных в приютах. Владельцы приютов, согласно инициативе, будут обязаны содержать собак до этого срока, после чего их планируется умерщвлять гуманным способом. В настоящее время эвтаназия животных допускается только при неизлечимых заболеваниях или травмах, причиняющих страдания.