ОП не поддержала законопроект о защите людей от нападений бездомных животных
Общественная палата России не поддержала законопроект, предполагающий усыпление бездомных животных по истечении предельного срока их содержания в приютах. Как сообщает РИА «Новости», заключение было сформировано на основе общественной экспертизы.
Эксперты указали, что значительное число нападений на людей совершают животные, имеющие владельцев. При этом законопроект предлагает отменить норму о возврате бездомных животных на прежнее место обитания после отлова, вакцинации и стерилизации (метод ОСВВ).
Законопроект, внесенный в Госдуму в конце февраля, предусматривает передачу региональным властям полномочий по установлению предельных сроков содержания животных в приютах. Владельцы приютов, согласно инициативе, будут обязаны содержать собак до этого срока, после чего их планируется умерщвлять гуманным способом. В настоящее время эвтаназия животных допускается только при неизлечимых заболеваниях или травмах, причиняющих страдания.
27 марта глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил свои меры по защите людей от собак. В числе мер – контроль над частными заводчиками, чипирование, запрет самовыгула опасных животных в общественных местах.
Также в СК предложили не возвращать в прежние места обитания бездомных животных, в отношении которых применялась программа «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» (ОСВВ).