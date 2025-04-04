В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 4,7
В Мьянме вновь зафиксирована сейсмическая активность – подземный толчок магнитудой 4,7 произошел в 41 км к югу от города Мандалай. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 15:25 по времени UTC (18:25 мск). Эпицентр находился на глубине 10 км вблизи Мандалая – второго по величине города страны с населением свыше 1,2 млн человек.
Информации о разрушениях или пострадавших на текущий момент не поступало.
Сейсмическая активность в регионе сохраняется с конца марта. 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, по оценкам, магнитудой от 7,7 до 7,9. Геологическая служба США (USGS) уточняла, что эпицентр находился всего в 17,2 км от Мандалая, также на глубине 10 км. После основного толчка произошло второе землетрясение магнитудой 6,4.
Стихийное бедствие затронуло не только Мьянму, но и соседний Таиланд. В Бангкоке, столице страны, обрушился строящийся небоскреб. Погибли 17 человек, десятки числятся пропавшими без вести.
Для помощи пострадавшим в Мьянму были направлены несколько самолетов МЧС России. К спасательной операции привлечены 264 российских специалиста. Они занимаются разбором завалов и оказанием медицинской помощи.