Газета
Телеграм
/ Общество

В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 4,7

Ведомости

В Мьянме вновь зафиксирована сейсмическая активность – подземный толчок магнитудой 4,7 произошел в 41 км к югу от города Мандалай. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 15:25 по времени UTC (18:25 мск). Эпицентр находился на глубине 10 км вблизи Мандалая – второго по величине города страны с населением свыше 1,2 млн человек.

Информации о разрушениях или пострадавших на текущий момент не поступало.

Сейсмическая активность в регионе сохраняется с конца марта. 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, по оценкам, магнитудой от 7,7 до 7,9. Геологическая служба США (USGS) уточняла, что эпицентр находился всего в 17,2 км от Мандалая, также на глубине 10 км. После основного толчка произошло второе землетрясение магнитудой 6,4.

Стихийное бедствие затронуло не только Мьянму, но и соседний Таиланд. В Бангкоке, столице страны, обрушился строящийся небоскреб. Погибли 17 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

Для помощи пострадавшим в Мьянму были направлены несколько самолетов МЧС России. К спасательной операции привлечены 264 российских специалиста. Они занимаются разбором завалов и оказанием медицинской помощи.

По данным от 2 апреля, в результате землетрясения в Мьянме погибли более 3000 человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных