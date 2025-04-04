В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 4,7

Сейсмическая активность в регионе сохраняется с конца марта. 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение, по оценкам, магнитудой от 7,7 до 7,9. Геологическая служба США (USGS) уточняла, что эпицентр находился всего в 17,2 км от Мандалая, также на глубине 10 км. После основного толчка произошло второе землетрясение магнитудой 6,4.