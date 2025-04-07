Заседание по делу Гуцул приостановили из-за сообщения о минировании здания
Заседание суда по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул было приостановлено из-за анонимного сообщения о минировании здания, сообщил депутат оппозиционной партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной) Вадим Фотеску. Его слова передает ТАСС.
Обращаясь к сторонникам Гуцул, он назвал происходящее «очередным цирком».
Ко входу в здание прибыли сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов. В ближайшее время будут проводиться все необходимые проверки.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, откуда она пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии заявлял, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. 28 марта суд в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии на 20 суток.