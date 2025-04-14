Работников ресторана «Урюк» и «Яндекс Лавки» в Москве обвинили в терроризме
Полицейские задержали их во время рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. Суд принял решение об их выдворении в одну из республик Средней Азии. Перед этим правоохранители проверили смартфоны иностранцев и нашли признаки подготовки к вступлению в террористическую организацию. В связи с этим, согласно решению суда, их перевели из центра временного содержания иностранных граждан в СИЗО.
Эшмурзаев и Насидиров обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (подготовка к вступлению в организацию, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
5 марта глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что министерство прекратило российское гражданство почти 1500 человек за различные нарушения. По его словам, примерно 700 000 иностранцев в прошлом году не имели урегулированного правового статуса для пребывания в России. 9 марта Колокольцев говорил журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину, что в реестр контролируемых лиц уже включено 685 000 человек из числа мигрантов.