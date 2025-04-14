Работников ресторана «Урюк» и «Яндекс Лавки» в Москве обвинили в терроризме

Полицейские задержали их во время рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. Суд принял решение об их выдворении в одну из республик Средней Азии. Перед этим правоохранители проверили смартфоны иностранцев и нашли признаки подготовки к вступлению в террористическую организацию. В связи с этим, согласно решению суда, их перевели из центра временного содержания иностранных граждан в СИЗО.