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Работников ресторана «Урюк» и «Яндекс Лавки» в Москве обвинили в терроризме

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Повар ресторана «Урюк» Ахат Эшмурзаев и кладовщик «Яндекс Лавки» Салохиддин Насидиров были арестованы по обвинению в подготовке к вступлению в террористическую организацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Полицейские задержали их во время рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. Суд принял решение об их выдворении в одну из республик Средней Азии. Перед этим правоохранители проверили смартфоны иностранцев и нашли признаки подготовки к вступлению в террористическую организацию. В связи с этим, согласно решению суда, их перевели из центра временного содержания иностранных граждан в СИЗО.

Эшмурзаев и Насидиров обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (подготовка к вступлению в организацию, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

5 марта глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что министерство прекратило российское гражданство почти 1500 человек за различные нарушения. По его словам, примерно 700 000 иностранцев в прошлом году не имели урегулированного правового статуса для пребывания в России. 9 марта Колокольцев говорил журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину, что в реестр контролируемых лиц уже включено 685 000 человек из числа мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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