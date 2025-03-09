Число мигрантов, включенных в реестр контролируемых лиц, выросло до 685 000

В августе 2024 г. президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий механизм учета иностранцев, которые находятся в России без законных оснований для пребывания в стране, через реестр контролируемых лиц. В перечень вносятся сведения о гражданине или лице без гражданства со дня прекращения оснований для законного пребывания в РФ, незаконного пересечения границы РФ, вынесения решения об отказе в признании беженцем и др. Реестр заработал 5 февраля.