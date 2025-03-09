Число мигрантов, включенных в реестр контролируемых лиц, выросло до 685 000
В реестр контролируемых лиц уже включено 685 000 человек из числа мигрантов, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в беседе с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.
По словам Колокольцева, основная цель реестра – ограничение количества иностранцев, которые незаконно находятся в России. Министр напомнил, что включенным в реестр гражданам нельзя покидать место жительства, проводить банковские операции, заключать браки, сдавать экзамены на вождение автотранспортных средств.
«В общем, много таких «нельзя». Все это делается для того, чтобы этого гражданина сподвигнуть легализовать свое пребывание в нашем государстве и перейти из разряда незаконно находящихся в разряд легально находящихся здесь, занимающихся трудом и находящихся под контролем правоохранительных органов», – сказал Колокольцев.
Глава МВД добавил, что для легализации пребывания в России у мигрантов есть срок до 30 апреля. Если они успеют предоставить все необходимые документы до этой даты, их исключат из реестра.
Особенность нового перечня также в том, что любой гражданин России, принимая на работу иностранца, может бесплатно проверить на сайте МВД, портале «Госуслуги», находится ли потенциальный работник в реестре контролируемых лиц. Если он включен в перечень, то при его трудоустройстве работодателю грозит штраф.
В августе 2024 г. президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий механизм учета иностранцев, которые находятся в России без законных оснований для пребывания в стране, через реестр контролируемых лиц. В перечень вносятся сведения о гражданине или лице без гражданства со дня прекращения оснований для законного пребывания в РФ, незаконного пересечения границы РФ, вынесения решения об отказе в признании беженцем и др. Реестр заработал 5 февраля.