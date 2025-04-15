Соцфонд: пенсионеры могут скорректировать стаж на портале госуслуг
Пенсионеры могут подать запрос о корректировке данных об объеме учтенного трудового стажа с помощью сайта «Госуслуги», сообщили в Социальном фонде России (СФР) «РИА Новости».
Если на пенсионном счете отсутствуют сведения о некоторых периодах работы или есть недостоверная информация, пенсионеру нужно попросить работодателя дополнить данные или представить в СФР корректные сведения. Соответствующий запрос можно сделать посредством портала госуслуг с помощью сервиса корректировки лицевого счета, пояснили в ведомстве.
Сотрудники Соцфонда, получив заявку, помогут обратиться к работодателю, организации-правопреемнику или, если компании уже не существует, в архив.
По данным СФР на 1 января 2025 г. на учете в системе фонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн граждан, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца полагаются 1,4 млн человек, социальные пенсии – 3,4 млн.
8 апреля «РИА Новости» писало со ссылкой на СФР, что для назначения страховой пенсии в 2025 г. гражданин РФ должен достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.