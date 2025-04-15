Соцфонд: пенсионеры могут скорректировать стаж на портале госуслуг

8 апреля «РИА Новости» писало со ссылкой на СФР, что для назначения страховой пенсии в 2025 г. гражданин РФ должен достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.