Мишустин: с 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий

В апреле «РИА Новости» со ссылкой на СФР сообщило, что для получения страховой пенсии в текущем году россиянину необходимо достичь пенсионного возраста, иметь 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8907,7 руб.