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Мишустин: с 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий

Ведомости

В 2026 г. Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Они будут увеличиваться дважды. С февраля по уровню инфляции за прошлый год. И с апреля по уровню роста доходов Социального фонда», – пояснил Мишустин.

Согласно информации Социального фонда России (СФР), на 1 января 2025 г. на учете в системе фонда состоят 41,1 млн пенсионеров. В частности, 33,4 млн граждан получают страховые пенсии по старости, 2,2 млн – выплаты по инвалидности. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн человек, социальные пенсии – 3,4 млн.

В апреле «РИА Новости» со ссылкой на СФР сообщило, что для получения страховой пенсии в текущем году россиянину необходимо достичь пенсионного возраста, иметь 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8907,7 руб.

Страховые пенсии в России были проиндексированы с января на 7,3% – соответственно уровню инфляции, фигурировавшей в прогнозе Минэкономразвития в сентябре 2024 г. В январе президент РФ Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за предыдущий год. По данным Росстата, она составила 9,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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