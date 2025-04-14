Мишустин: с 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий
В 2026 г. Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
«Они будут увеличиваться дважды. С февраля по уровню инфляции за прошлый год. И с апреля по уровню роста доходов Социального фонда», – пояснил Мишустин.
Согласно информации Социального фонда России (СФР), на 1 января 2025 г. на учете в системе фонда состоят 41,1 млн пенсионеров. В частности, 33,4 млн граждан получают страховые пенсии по старости, 2,2 млн – выплаты по инвалидности. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн человек, социальные пенсии – 3,4 млн.
В апреле «РИА Новости» со ссылкой на СФР сообщило, что для получения страховой пенсии в текущем году россиянину необходимо достичь пенсионного возраста, иметь 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8907,7 руб.
Страховые пенсии в России были проиндексированы с января на 7,3% – соответственно уровню инфляции, фигурировавшей в прогнозе Минэкономразвития в сентябре 2024 г. В январе президент РФ Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за предыдущий год. По данным Росстата, она составила 9,5%.