Газета
Телеграм
/ Общество

Обвиняемые в поджоге вертолета в «Остафьево» получили до 18 лет лишения свободы

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд приговорил пятерых фигурантов дела о поджоге поисково-спасательного вертолета в аэропорту «Остафьево» в Новой Москве к лишению свободы на сроки от 12,5 года до 18 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По данным следователей, преступление было совершено по заданию украинского куратора.

В суде установили, что в апреле 2024 г. Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Даниил Ямсков и Никита Булгаков по просьбе неустановленного лица подожгли релейный шкаф на перегоне Одинцово – Голицыно и сняли это на видео. За это они получили от заказчика 15 000 руб., которые разделили между собой. Затем по инструкции того же лица они проникли на территорию «Остафьево», где подожгли вертолет и также записали это на камеру мобильного телефона. Их сообщница – Анастасия Мочалина – обеспечивала передвижение группы на такси к месту теракта и обратно.

В результате действий фигурантов Московскому авиационному центру был причинен ущерб на сумму свыше 690 млн руб.

30 апреля 2024 г. Дорогомиловский суд Москвы арестовал всех пятерых обвиняемых. Расследование уголовного дела было завершено в январе этого года.

Фигуранты признаны виновными по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба). Кроме того, Хамидулин, Яковец, Ямсков и Булгаков признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (совершение диверсии группой лиц по предварительному сговору).

Суд приговорил Булгакова к 18 годам, Ямскова – к 17 годам лишения свободы. Хамидулин и Яковец осуждены на 12,5 года каждый. Им также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на год. Все они будут отбывать первые три года в тюрьме, остальную часть – в исправительной колонии строгого режима. Мочалина приговорена к 12,5 года в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы сроком на год.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных