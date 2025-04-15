Обвиняемые в поджоге вертолета в «Остафьево» получили до 18 лет лишения свободы
Второй Западный окружной военный суд приговорил пятерых фигурантов дела о поджоге поисково-спасательного вертолета в аэропорту «Остафьево» в Новой Москве к лишению свободы на сроки от 12,5 года до 18 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По данным следователей, преступление было совершено по заданию украинского куратора.
В суде установили, что в апреле 2024 г. Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Даниил Ямсков и Никита Булгаков по просьбе неустановленного лица подожгли релейный шкаф на перегоне Одинцово – Голицыно и сняли это на видео. За это они получили от заказчика 15 000 руб., которые разделили между собой. Затем по инструкции того же лица они проникли на территорию «Остафьево», где подожгли вертолет и также записали это на камеру мобильного телефона. Их сообщница – Анастасия Мочалина – обеспечивала передвижение группы на такси к месту теракта и обратно.
В результате действий фигурантов Московскому авиационному центру был причинен ущерб на сумму свыше 690 млн руб.
30 апреля 2024 г. Дорогомиловский суд Москвы арестовал всех пятерых обвиняемых. Расследование уголовного дела было завершено в январе этого года.
Фигуранты признаны виновными по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба). Кроме того, Хамидулин, Яковец, Ямсков и Булгаков признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (совершение диверсии группой лиц по предварительному сговору).
Суд приговорил Булгакова к 18 годам, Ямскова – к 17 годам лишения свободы. Хамидулин и Яковец осуждены на 12,5 года каждый. Им также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на год. Все они будут отбывать первые три года в тюрьме, остальную часть – в исправительной колонии строгого режима. Мочалина приговорена к 12,5 года в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы сроком на год.