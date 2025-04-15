Обвиняемые в поджоге вертолета в «Остафьево» получили до 18 лет лишения свободы

В суде установили, что в апреле 2024 г. Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Даниил Ямсков и Никита Булгаков по просьбе неустановленного лица подожгли релейный шкаф на перегоне Одинцово – Голицыно и сняли это на видео. За это они получили от заказчика 15 000 руб., которые разделили между собой. Затем по инструкции того же лица они проникли на территорию «Остафьево», где подожгли вертолет и также записали это на камеру мобильного телефона. Их сообщница – Анастасия Мочалина – обеспечивала передвижение группы на такси к месту теракта и обратно.