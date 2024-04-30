Суд: одного из обвиняемых в поджоге вертолета в Новой Москве завербовал Киев

Суд: одного из обвиняемых в поджоге вертолета в Новой Москве завербовал КиевПо делу о теракте арестованы пять человек
Дорогомиловский районный суд города Москвы арестовал на два месяца обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Новой Москве. Один из них был завербован спецслужбами Украины, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам уголовного дела о теракте. По нему проходят Даниил Ямсков, Никита Булгаков, Анастасия Молчалина, Роман Яковец и Станислав Хамидулин. Последний был завербован специальными службами Украины и взял на себя роль организатора преступной группы, сообщили в пресс-службе.
Утверждается, что он через Интернет за деньги вовлек других людей в осуществление плана, после чего участники группы прибыли на территорию аэропорта и подожгли воздушное судно. Вертолет был уничтожен.
Обвинения предъявлены в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованный группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба). Всех фигурантов отправили под стражу до 27 июня 2024 г.
Вертолет подожгли на юго-западе Москвы в ночь на 26 апреля на стоянке «Северная», писал РБК со ссылкой на источники. На месте работали две спасательные машины аэропорта, площадь возгорания составила примерно 30 кв. м. Вертолет принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр». По данным издания, на месте инцидента следователи нашли пять стеклянных и одну пластиковую бутылки и другие вещи.