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Суд: одного из обвиняемых в поджоге вертолета в Новой Москве завербовал Киев

По делу о теракте арестованы пять человек
Ведомости

Дорогомиловский районный суд города Москвы арестовал на два месяца обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Новой Москве. Один из них был завербован спецслужбами Украины, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам уголовного дела о теракте. По нему проходят Даниил Ямсков, Никита Булгаков, Анастасия Молчалина, Роман Яковец и Станислав Хамидулин. Последний был завербован специальными службами Украины и взял на себя роль организатора преступной группы, сообщили в пресс-службе.

Утверждается, что он через Интернет за деньги вовлек других людей в осуществление плана, после чего участники группы прибыли на территорию аэропорта и подожгли воздушное судно. Вертолет был уничтожен.

Обвинения предъявлены в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованный группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба). Всех фигурантов отправили под стражу до 27 июня 2024 г.

Вертолет подожгли на юго-западе Москвы в ночь на 26 апреля на стоянке «Северная», писал РБК со ссылкой на источники. На месте работали две спасательные машины аэропорта, площадь возгорания составила примерно 30 кв. м. Вертолет принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр». По данным издания, на месте инцидента следователи нашли пять стеклянных и одну пластиковую бутылки и другие вещи. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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