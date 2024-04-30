Суд: одного из обвиняемых в поджоге вертолета в Новой Москве завербовал Киев

Вертолет подожгли на юго-западе Москвы в ночь на 26 апреля на стоянке «Северная», писал РБК со ссылкой на источники. На месте работали две спасательные машины аэропорта, площадь возгорания составила примерно 30 кв. м. Вертолет принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр». По данным издания, на месте инцидента следователи нашли пять стеклянных и одну пластиковую бутылки и другие вещи.