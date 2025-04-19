Турция потребует от «Азимута» возмещения расходов из-за пожара в аэропорту

В декабре стало известно, что «Азимут» выплатила компенсации 72 пассажирам, которые обратились с заявлениями после возгорания двигателя самолета. В том же месяце сотрудники Ространснадзора и Росавиации провели внеплановые проверки в головном офисе авиакомпании «Азимут» в Ростове-на-Дону и четырех аэропортах после возгорания двигателя самолета авиаперевозчика при посадке в Анталье.