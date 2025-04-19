Турция потребует от «Азимута» возмещения расходов из-за пожара в аэропорту
Турецкие власти, скорее всего, потребуют от авиакомпании «Азимут» возмещения расходов на тушение пожара в аэропорту Антальи, который возник в конце 2024 г. после посадки Superjet, заявил «РИА Новости» адвокат Джандаш Гюрол, который представляет интересы нескольких пассажиров самолета российской авиакомпании.
Пассажиры Superjet ранее подали коллективные иски против компании и обвинили «Азимут» в мошенничестве и умышленной аварии, пишет агентство.
Гюрол сообщил, что министерство транспорта республики ведет отдельное расследование инцидента, оно близится к завершению.
«Безусловно, предполагается, что власти Турции потребуют с компании компенсацию за тушение пожара, проведенное техническое обслуживание, помимо этого, из-за инцидента возникли перебои в авиасообщении», – сказал он.
24 ноября 2024 г. в международном аэропорту Антальи загорелся фюзеляж самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» во время его посадки. В результате происшествия никто не пострадал. Представитель авиаперевозчика заявлял, что воздушное судно совершило грубую посадку из-за ветра. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Предварительно, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб.
В декабре стало известно, что «Азимут» выплатила компенсации 72 пассажирам, которые обратились с заявлениями после возгорания двигателя самолета. В том же месяце сотрудники Ространснадзора и Росавиации провели внеплановые проверки в головном офисе авиакомпании «Азимут» в Ростове-на-Дону и четырех аэропортах после возгорания двигателя самолета авиаперевозчика при посадке в Анталье.