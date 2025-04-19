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/ Общество

Турция потребует от «Азимута» возмещения расходов из-за пожара в аэропорту

Ведомости

Турецкие власти, скорее всего, потребуют от авиакомпании «Азимут» возмещения расходов на тушение пожара в аэропорту Антальи, который возник в конце 2024 г. после посадки Superjet, заявил «РИА Новости» адвокат Джандаш Гюрол, который представляет интересы нескольких пассажиров самолета российской авиакомпании.

Пассажиры Superjet ранее подали коллективные иски против компании и обвинили «Азимут» в мошенничестве и умышленной аварии, пишет агентство. 

Гюрол сообщил, что министерство транспорта республики ведет отдельное расследование инцидента, оно близится к завершению.

«Безусловно, предполагается, что власти Турции потребуют с компании компенсацию за тушение пожара, проведенное техническое обслуживание, помимо этого, из-за инцидента возникли перебои в авиасообщении», – сказал он.

24 ноября 2024 г. в международном аэропорту Антальи загорелся фюзеляж самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» во время его посадки. В результате происшествия никто не пострадал. Представитель авиаперевозчика заявлял, что воздушное судно совершило грубую посадку из-за ветра. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Предварительно, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб.

В декабре стало известно, что «Азимут» выплатила компенсации 72 пассажирам, которые обратились с заявлениями после возгорания двигателя самолета. В том же месяце сотрудники Ространснадзора и Росавиации провели внеплановые проверки в головном офисе авиакомпании «Азимут» в Ростове-на-Дону и четырех аэропортах после возгорания двигателя самолета авиаперевозчика при посадке в Анталье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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