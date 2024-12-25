«Азимут» выплатил компенсации 72 пассажирам после инцидента в Анталье

Собеседник агентства уточнил, что авиаперевозчик произвел выплаты по всем заявлениям, которые поступили от пассажиров рейса Сочи – Анталья. Сейчас компания устанавливает контакты с пассажирами, которые не направляли заявления на получение выплаты.