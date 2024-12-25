«Азимут» выплатил компенсации 72 пассажирам после инцидента в Анталье
Авиакомпания «Азимут» выплатила компенсации 72 пассажирам, которые обратились с заявлениями после возгорания двигателя самолета авиаперевозчика при посадке в Анталье. Об этом рассказал ТАСС представитель авиакомпании.
Собеседник агентства уточнил, что авиаперевозчик произвел выплаты по всем заявлениям, которые поступили от пассажиров рейса Сочи – Анталья. Сейчас компания устанавливает контакты с пассажирами, которые не направляли заявления на получение выплаты.
24 ноября в международном аэропорту Антальи загорелся фюзеляж самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» во время его посадки. В результате происшествия никто не пострадал. Представитель авиаперевозчика заявлял, что воздушное судно совершило грубую посадку из-за ветра.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Предварительно, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб. После инцидента сотрудники Ространснадзора и Росавиации провели внеплановые проверки в головном офисе авиакомпании в Ростове-на-Дону и четырех аэропортах.