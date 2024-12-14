В авиакомпании «Азимут» прошли внеплановые проверки после инцидента в Анталье
Сотрудники Ространснадзора и Росавиации провели внеплановые проверки в головном офисе авиакомпании «Азимут» в Ростове-на-Дону и четырех аэропортах после возгорания двигателя самолета авиаперевозчика при посадке в Анталье. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Специалисты ведомств проверили летную годность самолетов, сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности. Проверочные мероприятия прошли в головном офисе авиакомпании и аэропортах в Ростове-на-Дону, Сочи, Минеральных Водах и «Внуково».
24 ноября в международном аэропорту турецкой Антальи загорелся фюзеляж самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» во время его посадки, обошлось без пострадавших. Представитель авиаперевозчика говорил, что самолет рейса Сочи – Анталья совершил грубую посадку из-за ветра.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Предварительно, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб.