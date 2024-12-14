В авиакомпании «Азимут» прошли внеплановые проверки после инцидента в Анталье

Сотрудники Ространснадзора и Росавиации провели внеплановые проверки в головном офисе авиакомпании «Азимут» в Ростове-на-Дону и четырех аэропортах после возгорания двигателя самолета авиаперевозчика при посадке в Анталье. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.