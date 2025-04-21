Патриарх Кирилл рассказал экипажу МКС о мечте полететь в космос
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл традиционно пообщался с российскими членами экипажа Международной космической станции (МКС) на праздник Пасхи. Об этом сообщает «Роскосмос».
Глава Русской Православной Церкви (РПЦ) признался, что когда-то мечтал полететь в космос.
«Когда я обсудил эту мечту с кем-то из трезвомыслящих людей, мне сказали: наверное, священники вашего поколения еще не полетят в космос, а вот следующего, может быть, уже полетят», – отметил он.
В беседе с космонавтами патриарх также вспомнил, какие эмоции он испытал, когда, будучи школьником, узнал о космическом полете Юрия Гагарина. По его словам, освоение космоса остается крайне сложным занятием.
19 апреля делегация Фонда Андрея Первозванного впервые доставила в Москву благодатный огонь на самолете «Роскосмоса». Перевозка осуществлялась на борту Ту-204-300 госкорпорации. Тогда же глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обратил внимание, что патриарх Московский и всея Руси ежегодно на Пасху выходит на связь с российским экипажем МКС и поздравляет космонавтов с праздником.