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Патриарх Кирилл рассказал экипажу МКС о мечте полететь в космос

Ведомости

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл традиционно пообщался с российскими членами экипажа Международной космической станции (МКС) на праздник Пасхи. Об этом сообщает «Роскосмос».

Глава Русской Православной Церкви (РПЦ) признался, что когда-то мечтал полететь в космос.

«Когда я обсудил эту мечту с кем-то из трезвомыслящих людей, мне сказали: наверное, священники вашего поколения еще не полетят в космос, а вот следующего, может быть, уже полетят», – отметил он.

В беседе с космонавтами патриарх также вспомнил, какие эмоции он испытал, когда, будучи школьником, узнал о космическом полете Юрия Гагарина. По его словам, освоение космоса остается крайне сложным занятием.

19 апреля делегация Фонда Андрея Первозванного впервые доставила в Москву благодатный огонь на самолете «Роскосмоса». Перевозка осуществлялась на борту Ту-204-300 госкорпорации. Тогда же глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обратил внимание, что патриарх Московский и всея Руси ежегодно на Пасху выходит на связь с российским экипажем МКС и поздравляет космонавтов с праздником.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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