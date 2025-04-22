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Суд заочно приговорил главреда «Новой газеты Европа» Мартынова к шести годам

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии главного редактора издания «Новая газета Европа» (признано нежелательной организацией в России) Кирилла Мартынова (считается в России иноагентом). Журналист признан виновным в организации деятельности нежелательной в РФ организации, сообщает ТАСС.

Мартынову также запрещено администрировать интернет-сайты в течение трех лет. Согласно данным на сайте суда, заседание прошло в закрытом режиме.

В июле 2023 г. Минюст РФ внес в реестр нежелательных организаций издание BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа», зарегистрированное в Латвии. Оно было основано Мартыновым в апреле 2022 г. Генпрокуратура тогда заявила, что издание публикует «ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав» в России и распространяет материалы экстремистских и признанных нежелательными на территории РФ организаций.

В ноябре 2024 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Мартынова, он был объявлен в розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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