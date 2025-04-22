Суд заочно приговорил главреда «Новой газеты Европа» Мартынова к шести годам

В июле 2023 г. Минюст РФ внес в реестр нежелательных организаций издание BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа», зарегистрированное в Латвии. Оно было основано Мартыновым в апреле 2022 г. Генпрокуратура тогда заявила, что издание публикует «ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав» в России и распространяет материалы экстремистских и признанных нежелательными на территории РФ организаций.