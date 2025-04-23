Швыдкой: «Интервидение» может пройти 20-21 сентября

3 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 г. Целью мероприятия указано «развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». На подготовку и проведение конкурса выделено 750 млн руб. 21 апреля директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщал, что участие в «Интервидении» в этом году примут не менее 20 стран, их количество еще уточняется.