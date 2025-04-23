Швыдкой: «Интервидение» может пройти 20-21 сентября
Музыкальный конкурс «Интервидение» может состояться в последней декаде сентября, предположительно, 20-21 числа. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на вопрос «РИА Новости».
Швыдкой подтвердил, что площадкой для проведения конкурса станет «Live Арена». По его словам, точная дата «Интервидения» пока неизвестна.
3 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 г. Целью мероприятия указано «развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». На подготовку и проведение конкурса выделено 750 млн руб. 21 апреля директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщал, что участие в «Интервидении» в этом году примут не менее 20 стран, их количество еще уточняется.