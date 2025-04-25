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Володин заявил о нехватке 30% учителей в сельских школах

Ведомости

В сфере здравоохранения сельских районов не хватает 50% кадров, а в школах – 30%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В районных больницах нехватка медицинского персонала достигает 75 000 человек. По словам Володина, результаты проверок Счетной палаты показывают, что в школах, особенно сельских, не хватает преподавателей математики, физики и химии.

Володин отметил, что 28 апреля пройдет Совет законодателей, на котором будут обсуждаться вопросы в том числе обеспечения регионов медицинскими и педагогическими кадрами. Председатель Госдумы указал, что законодательное собрание регионов выработает предложения для решения обозначенных проблем.

Заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова сообщала, что в России по-прежнему не хватает работников в медицине и образовании, в частности, по итогам 2024 г. дефицит врачей в первичном звене достиг 23 000 человек, а среднего медперсонала – 75 000.

В ходе заседания Совета по науке и образованию президент Владимир Путин призвал не допустить дефицита учителей в России. Глава государства привел данные, согласно которым в школах работает 6,2% учителей старше 65 лет – среди учителей математики их доля составляет уже 9,2%, химии – 10,9%, физики – 11,9%.

В ноябре прошлого года Минтруд прогнозировал, что к 2030 г. дефицит сотрудников может достигнуть 2,4 млн человек. В частности, Москве к этому году будет не хватать 1 млн работников, говорил мэр столицы Сергей Собянин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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