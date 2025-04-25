Володин заявил о нехватке 30% учителей в сельских школах
В сфере здравоохранения сельских районов не хватает 50% кадров, а в школах – 30%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
В районных больницах нехватка медицинского персонала достигает 75 000 человек. По словам Володина, результаты проверок Счетной палаты показывают, что в школах, особенно сельских, не хватает преподавателей математики, физики и химии.
Володин отметил, что 28 апреля пройдет Совет законодателей, на котором будут обсуждаться вопросы в том числе обеспечения регионов медицинскими и педагогическими кадрами. Председатель Госдумы указал, что законодательное собрание регионов выработает предложения для решения обозначенных проблем.
Заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова сообщала, что в России по-прежнему не хватает работников в медицине и образовании, в частности, по итогам 2024 г. дефицит врачей в первичном звене достиг 23 000 человек, а среднего медперсонала – 75 000.
В ходе заседания Совета по науке и образованию президент Владимир Путин призвал не допустить дефицита учителей в России. Глава государства привел данные, согласно которым в школах работает 6,2% учителей старше 65 лет – среди учителей математики их доля составляет уже 9,2%, химии – 10,9%, физики – 11,9%.
В ноябре прошлого года Минтруд прогнозировал, что к 2030 г. дефицит сотрудников может достигнуть 2,4 млн человек. В частности, Москве к этому году будет не хватать 1 млн работников, говорил мэр столицы Сергей Собянин.