Объем рекламы в Telegram-ботах может превысить 1 млрд рублей в течение двух лет

Объем рекламы в Telegram-ботах может превысить 1 млрд рублей в течение двух летСреди драйверов – «обеление» сегмента, сравнительно низкая стоимость и рост аудитории мессенджера
В 2026 г. российские компании могут потратить на продвижение через Telegram-ботов более 1 млрд руб., следует из оценки платформы Telega.in, которая автоматизирует размещение нативной рекламы в Telegram-каналах. Сегмент при этом увеличится в 2,5–3,5 раза в сравнении с 2024 г., по итогам которого он составил 300–400 млн руб., отмечают там же.
Telegram-боты – интегрированные в мессенджер программы, которые автоматически совершают определенные действия. Наиболее популярны у пользователей боты для скачивания развлекательного контента, ИИ-инструменты, а также те, которые предназначены для общения и дейтинга, администрирования чатов, перевода текстов и т. д., отмечают в Telega.in. Спрос рекламодателей на размещения в таком инвентаре существенно вырос, поскольку в 2024 г. в мессенджере появились встроенные мини-приложения, которые запускаются именно через ботов, поясняет представитель той же платформы: «И на волне большого притока в них аудитории интерес к продвижению в ботах сформировался и у рекламодателей».
Драйвером дальнейшего роста сегмента должно выступить его «обеление», считают в Telega.in. На текущий момент 85% бюджетов на продвижение через Telegram-ботов приходится на прямые размещения по договоренности с их владельцами, но они, как правило, не маркируют рекламу в соответствии со вступившим в силу в 2022 г. законом, говорит представитель Telega.in. Поэтому ботами для продвижения пока в основном пользуются представители малого бизнеса и компаний, реклама которых в России законодательно сильно ограничена (например, букмекеры) или запрещена, продолжает он.
В то же время рекламные платформы предлагают функционал для автоматической маркировки рекламы в ботах, отмечает представитель Telega.in. Такие возможности, как добавляет он, постепенно привлекают и крупные компании из сферы онлайн-образования, видеосервисы, e-com-площадки и т. д.
Еще одним драйвером, по мнению представителя Telega.in, может выступить относительно низкая стоимость размещения в сравнении с другим инвентарем в мессенджере. Поскольку Telegram-боты – фактически новый для рынка инвентарь, стоимость за просмотр одного промаркированного поста в них составляет 0,35 руб., что в среднем в два-три раза ниже, чем у нативного поста в каналах мессенджера – 0,9–3 руб. (в зависимости от тематики), оценивают там же. Средняя цена рекламного поста в Telegram-каналах с января 2024 г. по январь 2025 г., по оценке группы Vinci Agency и агентства Social Stars, увеличилась на 38%, писали ранее «Ведомости».
Кроме того, увеличение сегмента будет поддерживать и рост аудитории самого мессенджера, предполагают в Telega.in. В марте 2025 г. месячная аудитория Telegram среди россиян старше 12 лет увеличилась на 7% к тому же периоду 2024 г. до 90,5 млн человек, следует из данных Mediascope.
С оценкой динамики и объемов сегмента рекламы в Telegram-ботах согласились в рекламной группе Kokoc Group, агентстве инфлюенс-маркетинга «Почва» (входит в Ассоциацию блогеров и агентств; АБА), а также коммуникационной группе Twiga. «Оптимистичным, но реальным» при условии качественного развития этого инвентаря назвали прогноз в NMi Group. При этом, по мнению Екатерины Ильичевой, главного операционного директора другой компании для авторазмещения рекламы в соцмедиа – SocialJet, объем размещений в Telegram-ботах больше: в 2024 г. сегмент составил 800 млн руб., а планку в 1 млрд руб. он может преодолеть уже в 2025 г.
20–30%
На текущий момент 70–90% размещений в Telegram-ботах действительно не маркируются, знают член совета директоров группы Twiga Никита Башмаков и представитель NMi Group. И это тормозит приток в этот инвентарь размещений крупных рекламодателей, которые дорожат репутацией бренда и без маркировки не работают, поясняют в NMi Group. При этом если публикация направлена на продвижение бренда или услуги неопределенному кругу лиц, то она подпадает под определение рекламы и ее необходимо маркировать, поясняет партнер практики «Интеллектуальная собственность и информационные технологии» юридической фирмы Chervets.Partners Юлия Синицына.
«Обеление» сегмента снимет риск штрафов и повысит доверие к этому инвентарю компаний с большими бюджетами на продвижение, отмечают Башмаков из Twiga и руководитель проектов по развитию стратегических партнерств Kokoc Group Павел Парфенов. Размещения в Telegram-ботах актуальны для широкого круга рекламодателей, уверена Ильичева из SocialJet и представитель NMi Group. А Парфенов среди наиболее релевантных категорий крупных рекламодателей в том числе называет финтех, маркетплейсы и ритейл.
Но пока боты в мессенджере будут интересны брендам скорее как дополнительный инвентарь, считают в NMi Group. В частности, игрокам этого сегмента предстоит работать над усилением аналитики размещений, резюмируют Башмаков и Парфенов.