Объем рекламы в Telegram-ботах может превысить 1 млрд рублей в течение двух лет

Telegram-боты – интегрированные в мессенджер программы, которые автоматически совершают определенные действия. Наиболее популярны у пользователей боты для скачивания развлекательного контента, ИИ-инструменты, а также те, которые предназначены для общения и дейтинга, администрирования чатов, перевода текстов и т. д., отмечают в Telega.in. Спрос рекламодателей на размещения в таком инвентаре существенно вырос, поскольку в 2024 г. в мессенджере появились встроенные мини-приложения, которые запускаются именно через ботов, поясняет представитель той же платформы: «И на волне большого притока в них аудитории интерес к продвижению в ботах сформировался и у рекламодателей».