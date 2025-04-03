Китайская Chery впервые стала одним из крупнейших рекламодателей в России

Китайская Chery впервые стала одним из крупнейших рекламодателей в РоссииПосле 2022 года рекламный рынок преимущественно поддержали российские компании
Компания из КНР – автопроизводитель Chery Automobile Co. (представлен в России брендами Chery, Exeed, Omoda и др.) – впервые попала в топ-30 крупнейших рекламодателей России в 2024 г. и заняла в нем 22-е место, следует из ежегодного рейтинга профильного СМИ о рекламе Sostav.ru (есть у «Ведомостей»). До 2021 г. в число крупнейший компаний по затратам на рекламу в России входила китайская Alibaba Group (бюджет в 2021 г. – 4,1 млрд руб.; 18-е место).
Chery, согласно оценке Sostav.ru, потратила на рекламу в 2024 г. 3,7 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС). Причем основная доля рекламного бюджета пришлась на ТВ – 1,1 млрд руб. и интернет – также 1,1 млрд руб. В продвижение на радио Chery Automobile Co. направила 916 млн руб., в OOH (out-of-home – англ. «вне дома», включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений) – 488 млн руб., а на рекламу в прессе – 71 млн руб.