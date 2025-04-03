Китайская Chery впервые стала одним из крупнейших рекламодателей в России

Chery, согласно оценке Sostav.ru, потратила на рекламу в 2024 г. 3,7 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС). Причем основная доля рекламного бюджета пришлась на ТВ – 1,1 млрд руб. и интернет – также 1,1 млрд руб. В продвижение на радио Chery Automobile Co. направила 916 млн руб., в OOH (out-of-home – англ. «вне дома», включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений) – 488 млн руб., а на рекламу в прессе – 71 млн руб.