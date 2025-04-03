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Китайская Chery впервые стала одним из крупнейших рекламодателей в России

После 2022 года рекламный рынок преимущественно поддержали российские компании
Дмитрий Игнатьев
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

Компания из КНР – автопроизводитель Chery Automobile Co. (представлен в России брендами Chery, Exeed, Omoda и др.) – впервые попала в топ-30 крупнейших рекламодателей России в 2024 г. и заняла в нем 22-е место, следует из ежегодного рейтинга профильного СМИ о рекламе Sostav.ru (есть у «Ведомостей»). До 2021 г. в число крупнейший компаний по затратам на рекламу в России входила китайская Alibaba Group (бюджет в 2021 г. – 4,1 млрд руб.; 18-е место).

Chery, согласно оценке Sostav.ru, потратила на рекламу в 2024 г. 3,7 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС). Причем основная доля рекламного бюджета пришлась на ТВ – 1,1 млрд руб. и интернет – также 1,1 млрд руб. В продвижение на радио Chery Automobile Co. направила 916 млн руб., в OOH (out-of-home – англ. «вне дома», включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений) – 488 млн руб., а на рекламу в прессе – 71 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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