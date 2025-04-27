Володин напомнил о расширении оснований для признания иноагентами

С 30 мая вступит в силу закон, который усилит защиту персональных данных. Документ, как пояснил спикер Госдумы, предполагает кратный рост штрафов за утечку личной информации граждан, а в случае повторных нарушений штрафы для компаний станут оборотными и составят до 3% выручки. В этом же месяце начнет действовать закон о контроле за ввозимой в Россию растительной продукцией, будет установлен лимит на переводы с упрощенной идентификацией клиента, заработает реестр должников по алиментам и введут новые основания для получения статуса ветеранов боевых действий, перечислил Володин.