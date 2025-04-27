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Володин напомнил о расширении оснований для признания иноагентами

Ведомости

В мае в России начнет действовать закон, который повысит контроль за деятельностью иноагентов, также вступят в силу нормы по противодействию мошенничеству и еще несколько законов, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Со 2 мая признавать иностранными агентами будут лиц, которые помогают иностранным госорганам в направленной против безопасности России деятельности, а также вовлекают людей в сбор сведений в области военно-технической деятельности, рассказал Володин. Кроме того, судебное разбирательство в отношении находящихся за рубежом граждан можно будет проводить без их участия по 20 уголовным статьям. Этот документ, напомнил спикер Госдумы, вступил в силу 21 апреля.

С 15 мая начнет действовать закон, который вводит ряд норм по противодействию мошенничеству. Банки будут обязаны разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

С 30 мая вступит в силу закон, который усилит защиту персональных данных. Документ, как пояснил спикер Госдумы, предполагает кратный рост штрафов за утечку личной информации граждан, а в случае повторных нарушений штрафы для компаний станут оборотными и составят до 3% выручки. В этом же месяце начнет действовать закон о контроле за ввозимой в Россию растительной продукцией, будет установлен лимит на переводы с упрощенной идентификацией клиента, заработает реестр должников по алиментам и введут новые основания для получения статуса ветеранов боевых действий, перечислил Володин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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