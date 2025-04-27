Володин напомнил о расширении оснований для признания иноагентами
В мае в России начнет действовать закон, который повысит контроль за деятельностью иноагентов, также вступят в силу нормы по противодействию мошенничеству и еще несколько законов, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Со 2 мая признавать иностранными агентами будут лиц, которые помогают иностранным госорганам в направленной против безопасности России деятельности, а также вовлекают людей в сбор сведений в области военно-технической деятельности, рассказал Володин. Кроме того, судебное разбирательство в отношении находящихся за рубежом граждан можно будет проводить без их участия по 20 уголовным статьям. Этот документ, напомнил спикер Госдумы, вступил в силу 21 апреля.
С 15 мая начнет действовать закон, который вводит ряд норм по противодействию мошенничеству. Банки будут обязаны разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.
С 30 мая вступит в силу закон, который усилит защиту персональных данных. Документ, как пояснил спикер Госдумы, предполагает кратный рост штрафов за утечку личной информации граждан, а в случае повторных нарушений штрафы для компаний станут оборотными и составят до 3% выручки. В этом же месяце начнет действовать закон о контроле за ввозимой в Россию растительной продукцией, будет установлен лимит на переводы с упрощенной идентификацией клиента, заработает реестр должников по алиментам и введут новые основания для получения статуса ветеранов боевых действий, перечислил Володин.