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В индийском Кашмире закрыли 48 из 87 туристических объектов после теракта

Ведомости

В индийском Кашмире были закрыты 48 из 87 туристических объектов и усилены меры безопасности на других после крупного теракта, случившегося 22 апреля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственный документ.

По данным агентства, срок закрытия туробъектов не указывается.

22 апреля боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран в Кашмире. Погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана. 25 апреля индийская разведка предупредила об угрозе новых терактов на союзной территории Джамму и Кашмир.

24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия заключенного в 1960 г. с Пакистаном договора о водах Инда. Нью-Дели обвинил Исламабад в нарушении условий соглашения, включая отказ от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма.

28 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие два – четыре дня. Днем ранее, 27 апреля, посольство России в Индии рекомендовало россиянам не ездить в Джамму и Кашмир.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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