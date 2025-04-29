В индийском Кашмире закрыли 48 из 87 туристических объектов после теракта
В индийском Кашмире были закрыты 48 из 87 туристических объектов и усилены меры безопасности на других после крупного теракта, случившегося 22 апреля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственный документ.
По данным агентства, срок закрытия туробъектов не указывается.
22 апреля боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран в Кашмире. Погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана. 25 апреля индийская разведка предупредила об угрозе новых терактов на союзной территории Джамму и Кашмир.
24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия заключенного в 1960 г. с Пакистаном договора о водах Инда. Нью-Дели обвинил Исламабад в нарушении условий соглашения, включая отказ от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма.
28 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие два – четыре дня. Днем ранее, 27 апреля, посольство России в Индии рекомендовало россиянам не ездить в Джамму и Кашмир.