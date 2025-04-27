Посольство на фоне теракта в Индии призвало россиян не ездить в Джамму и Кашмир

22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел крупный теракт, организованный боевиками из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление». Они открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран, в результате погибли 26 человек. Индийская разведка через несколько дней предупредила об угрозе новых терактов на территории Джамму и Кашмир.