Посольство на фоне теракта в Индии призвало россиян не ездить в Джамму и Кашмир
Посольство России в Индии рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в союзную территорию Джамму и Кашмир, где несколько дней назад произошел теракт. Об этом говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
«Рекомендуем в отсутствие крайней необходимости временно воздержаться от посещения союзной территории Джамму и Кашмир», – сообщило посольство.
Находящимся в этой части Индии гражданам следует сообщить об этом в дипломатическое представительство.
22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел крупный теракт, организованный боевиками из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление». Они открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран, в результате погибли 26 человек. Индийская разведка через несколько дней предупредила об угрозе новых терактов на территории Джамму и Кашмир.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что террористы намерены уничтожить индийский Кашмир, где в последние годы стало больше туристов.