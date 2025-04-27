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Посольство на фоне теракта в Индии призвало россиян не ездить в Джамму и Кашмир

Ведомости

Посольство России в Индии рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в союзную территорию Джамму и Кашмир, где несколько дней назад произошел теракт. Об этом говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

«Рекомендуем в отсутствие крайней необходимости временно воздержаться от посещения союзной территории Джамму и Кашмир», – сообщило посольство.

Находящимся в этой части Индии гражданам следует сообщить об этом в дипломатическое представительство.

22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел крупный теракт, организованный боевиками из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление». Они открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран, в результате погибли 26 человек. Индийская разведка через несколько дней предупредила об угрозе новых терактов на территории Джамму и Кашмир.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что террористы намерены уничтожить индийский Кашмир, где в последние годы стало больше туристов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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