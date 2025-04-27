Премьер Индии: террористы хотят уничтожить Кашмир
Террористы намерены уничтожить индийский Кашмир. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
«В то время, когда мир возвращался в Кашмир, врагам нации это не нравилось. Террористы и их хозяева хотят, чтобы Кашмир был снова разрушен», – сказал он в своем радиообращении (цитата по News 18).
Премьер добавил, что в последние года в этом регионе наблюдается рост числа туристов и нападение было «отчаянной попыткой врагов нации подорвать прогресс развития региона». Моди заверил, что нападавшие и организаторы атаки «получат наказание, которое они не могут себе представить».
22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел крупный теракт, организованный боевиками из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление». Они открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран, в результате погибли 26 человек.
Атака обострила отношения Индии и Пакистана. 24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Нью-Дели считает, что Исламабад поддержал нападение.