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Премьер Индии: террористы хотят уничтожить Кашмир

Ведомости

Террористы намерены уничтожить индийский Кашмир. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«В то время, когда мир возвращался в Кашмир, врагам нации это не нравилось. Террористы и их хозяева хотят, чтобы Кашмир был снова разрушен», – сказал он в своем радиообращении (цитата по News 18).

Премьер добавил, что в последние года в этом регионе наблюдается рост числа туристов и нападение было «отчаянной попыткой врагов нации подорвать прогресс развития региона». Моди заверил, что нападавшие и организаторы атаки «получат наказание, которое они не могут себе представить».

22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел крупный теракт, организованный боевиками из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление». Они открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран, в результате погибли 26 человек.

Атака обострила отношения Индии и Пакистана. 24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Нью-Дели считает, что Исламабад поддержал нападение.

25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Индия и Пакистан не запрашивали у России содействия в урегулировании двусторонних отношений. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф при этом допустил, что Россия и КНР могут принять участие в расследовании теракта в Кашмире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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