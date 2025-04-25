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РФ не получала просьб от Индии и Пакистана о помощи в урегулировании конфликта

Ведомости

Индия и Пакистан пока не запрашивали у России содействия в урегулировании двусторонних отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

По информации представителя Кремля, никаких официальных обращений с такой просьбой в адрес Москвы не поступало. Он не уточнил, рассматривает ли Россия возможность выступить с собственной инициативой.

Песков сообщил, что президент России Владимир Путин также не планирует контактов с лидерами Индии и Пакистана на фоне обострения ситуации в регионе.

Вечером 24 апреля Пакистан открыл стрельбу по ряду индийских постов вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире. Обмен ударами произошел спустя несколько дней после теракта против туристов в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, который спровоцировал новый кризис в отношениях между двумя соседями.

24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Индия обвинила Пакистан в нарушении условий соглашения, в том числе в отказе от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма.

22 апреля в регионе Кашмир поддерживаемые Пакистаном боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. Погибли 26 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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