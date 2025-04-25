РФ не получала просьб от Индии и Пакистана о помощи в урегулировании конфликта

По информации представителя Кремля, никаких официальных обращений с такой просьбой в адрес Москвы не поступало. Он не уточнил, рассматривает ли Россия возможность выступить с собственной инициативой.



Песков сообщил, что президент России Владимир Путин также не планирует контактов с лидерами Индии и Пакистана на фоне обострения ситуации в регионе.