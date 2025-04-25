РФ не получала просьб от Индии и Пакистана о помощи в урегулировании конфликта
Индия и Пакистан пока не запрашивали у России содействия в урегулировании двусторонних отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
По информации представителя Кремля, никаких официальных обращений с такой просьбой в адрес Москвы не поступало. Он не уточнил, рассматривает ли Россия возможность выступить с собственной инициативой.
Песков сообщил, что президент России Владимир Путин также не планирует контактов с лидерами Индии и Пакистана на фоне обострения ситуации в регионе.
Вечером 24 апреля Пакистан открыл стрельбу по ряду индийских постов вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире. Обмен ударами произошел спустя несколько дней после теракта против туристов в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, который спровоцировал новый кризис в отношениях между двумя соседями.
24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Индия обвинила Пакистан в нарушении условий соглашения, в том числе в отказе от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма.
22 апреля в регионе Кашмир поддерживаемые Пакистаном боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. Погибли 26 человек.