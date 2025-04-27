Пакистан допустил участие России и Китая в расследовании теракта в Кашмире
Россия и КНР могут принять участие в расследовании теракта в Кашмире, чтобы выяснить, лжет ли в своих заявлениях Индия, заявил «РИА Новости» министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
«Думаю, что Россия или Китай, или даже западные страны могут сыграть очень, очень позитивную роль в этом кризисе и они даже могут создать следственную группу, которой следует поручить эту работу, чтобы расследовать, лжет ли Индия или [премьер-министр Нарендра] Моди, или он говорит правду, – сказал он.
Министр сообщил также, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предложил провести международное расследование инцидента и выяснить, кто был виновником и исполнителем инцидента в Кашмире. Он подчеркнул, что необходимо привести доказательства причастности к теракту Пакистана, иначе это «пустые заявления и ничего больше».
22 апреля в регионе Кашмир поддерживаемые Пакистаном боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. Погибли 26 человек. Hindustan Times со ссылкой на источники также писал, что сотрудники правоохранительных органов Индии нашли доказательства причастности спецслужб Пакистана к теракту. Исламабад отвергает обвинения.
Инцидент обострил отношения двух стран. 24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Нью-Дели обвинил Исламабад в нарушении условий соглашения, в том числе в отказе от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма.
Кремль 25 апреля сообщал, что Индия и Пакистан пока не запрашивали у России содействия в урегулировании двусторонних отношений.