Пакистан допустил участие России и Китая в расследовании теракта в Кашмире

«Думаю, что Россия или Китай, или даже западные страны могут сыграть очень, очень позитивную роль в этом кризисе и они даже могут создать следственную группу, которой следует поручить эту работу, чтобы расследовать, лжет ли Индия или [премьер-министр Нарендра] Моди, или он говорит правду, – сказал он.