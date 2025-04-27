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Пакистан допустил участие России и Китая в расследовании теракта в Кашмире

Ведомости

Россия и КНР могут принять участие в расследовании теракта в Кашмире, чтобы выяснить, лжет ли в своих заявлениях Индия, заявил «РИА Новости» министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

«Думаю, что Россия или Китай, или даже западные страны могут сыграть очень, очень позитивную роль в этом кризисе и они даже могут создать следственную группу, которой следует поручить эту работу, чтобы расследовать, лжет ли Индия или [премьер-министр Нарендра] Моди, или он говорит правду, – сказал он.

Министр сообщил также, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предложил провести международное расследование инцидента и выяснить, кто был виновником и исполнителем инцидента в Кашмире. Он подчеркнул, что необходимо привести доказательства причастности к теракту Пакистана, иначе это «пустые заявления и ничего больше».

22 апреля в регионе Кашмир поддерживаемые Пакистаном боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. Погибли 26 человек. Hindustan Times со ссылкой на источники также писал, что сотрудники правоохранительных органов Индии нашли доказательства причастности спецслужб Пакистана к теракту. Исламабад отвергает обвинения.

Инцидент обострил отношения двух стран. 24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Нью-Дели обвинил Исламабад в нарушении условий соглашения, в том числе в отказе от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма.

Кремль 25 апреля сообщал, что Индия и Пакистан пока не запрашивали у России содействия в урегулировании двусторонних отношений. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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