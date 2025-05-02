Умер бывший барабанщик группы «Ария» Игорь Молчанов
Бывший барабанщик групп «Мастер» и «Ария» Игорь Молчанов скончался в возрасте 63 лет в Бельгии. Об этом сообщили участники коллектива «Мастер» в социальной сети «В контакте».
«Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы «Мастер», – говорится в сообщении.
По словам бас-гитариста «Мастера» Александра Грановского, в 1985–1986 гг. Молчанов присоединился к группе «Поющие сердца», которая позже трансформировалась в «Арию». Кроме того, музыкант был одним из создателей коллектива «Мастер» и именно он предложил название для этой группы.
Молчанов принимал участие в записи альбомов «С кем ты?» («Ария»), а также «Мастер» и «С петлей на шее» (оба – «Мастер»). После европейских гастролей группы в 1991 г. он принял решение остаться жить в Бельгии.