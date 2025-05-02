Умер бывший барабанщик группы «Ария» Игорь Молчанов

По словам бас-гитариста «Мастера» Александра Грановского, в 1985–1986 гг. Молчанов присоединился к группе «Поющие сердца», которая позже трансформировалась в «Арию». Кроме того, музыкант был одним из создателей коллектива «Мастер» и именно он предложил название для этой группы.