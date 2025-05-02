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Умер бывший барабанщик группы «Ария» Игорь Молчанов

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Бывший барабанщик групп «Мастер» и «Ария» Игорь Молчанов скончался в возрасте 63 лет в Бельгии. Об этом сообщили участники коллектива «Мастер» в социальной сети «В контакте».

«Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы «Мастер», – говорится в сообщении.

По словам бас-гитариста «Мастера» Александра Грановского, в 1985–1986 гг. Молчанов присоединился к группе «Поющие сердца», которая позже трансформировалась в «Арию». Кроме того, музыкант был одним из создателей коллектива «Мастер» и именно он предложил название для этой группы.

Молчанов принимал участие в записи альбомов «С кем ты?» («Ария»), а также «Мастер» и «С петлей на шее» (оба – «Мастер»). После европейских гастролей группы в 1991 г. он принял решение остаться жить в Бельгии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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