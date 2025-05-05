«Бессмертный полк России» зарегистрировал новую эмблему для шествий 9 Мая

Вторая эмблема идентична первой, но выполнена в другом цветовом решении – с использованием красного, белого и золотистого цветов. Заявки на регистрацию эмблем поступили в Роспатент 13 октября 2023 г. Решение по ним было принято 16 апреля 2025 г.