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«Бессмертный полк России» зарегистрировал новую эмблему для шествий 9 Мая

Ведомости

«Бессмертный полк» зарегистрировал две эмблемы в Роспатенте. Одна из них представляет собой красную звезду с белым изображением Георгия Победоносца и надписью «Бессмертный полк», следует из данных на сайте ведомства.

Андрей Гордеев / Ведомости
Роспатент

Вторая эмблема идентична первой, но выполнена в другом цветовом решении – с использованием красного, белого и золотистого цветов. Заявки на регистрацию эмблем поступили в Роспатент 13 октября 2023 г. Решение по ним было принято 16 апреля 2025 г.

Указывается, что эмблемы можно будет применять при производстве одежды, посуды, автомобилей, ювелирных изделий, игрушек, компакт-дисков и др. В перечне также фигурируют боеприпасы и патроны.

29 апреля «Ведомости» писали, что впервые с 2022 г. акция «Бессмертный полк» пройдет в ряде регионов России в традиционном формате уличных шествий. На тот момент сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева сообщил о 43 таких субъектах.

4 апреля акция «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне впервые за шесть лет прошла в очном формате в Вашингтоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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