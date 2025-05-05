«Бессмертный полк России» зарегистрировал новую эмблему для шествий 9 Мая
«Бессмертный полк» зарегистрировал две эмблемы в Роспатенте. Одна из них представляет собой красную звезду с белым изображением Георгия Победоносца и надписью «Бессмертный полк», следует из данных на сайте ведомства.
Вторая эмблема идентична первой, но выполнена в другом цветовом решении – с использованием красного, белого и золотистого цветов. Заявки на регистрацию эмблем поступили в Роспатент 13 октября 2023 г. Решение по ним было принято 16 апреля 2025 г.
Указывается, что эмблемы можно будет применять при производстве одежды, посуды, автомобилей, ювелирных изделий, игрушек, компакт-дисков и др. В перечне также фигурируют боеприпасы и патроны.
29 апреля «Ведомости» писали, что впервые с 2022 г. акция «Бессмертный полк» пройдет в ряде регионов России в традиционном формате уличных шествий. На тот момент сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева сообщил о 43 таких субъектах.
4 апреля акция «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне впервые за шесть лет прошла в очном формате в Вашингтоне.